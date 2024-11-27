1 Ocak 2025'te Yürürlüğe Girecek: Bu Araçların Trafiğe Çıkması Yasaklanıyor

Fransa'nın çeşitli şehirlerinde daha önce de düşük emisyon bölgeleri (ZFE) oluşturulmuştu. Ancak 2025'te bu bölgeler genişletilecek ve kısıtlamalar daha da sıkılaştırılacak. Marsilya, Rouen ve Strasbourg gibi şehirlerde de benzer önlemler alınacak, ancak kısıtlamaların kapsamı şehir merkezlerine göre daha sınırlı olacak.