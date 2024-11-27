1 Ocak 2025'te Yürürlüğe Girecek: Bu Araçların Trafiğe Çıkması Yasaklanıyor
Hükümet, hava kirliliğiyle mücadele için tüm araç sahiplerini ilgilendirecek flaş değişikliğe gitti. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Fransa'da belirli araç türlerinin trafiğe çıkması yasaklanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılı, Fransa'da karayolu trafiği için önemli bir dönüm noktası olacak. Hükümet, hava kirliliğiyle mücadele ve çevreyi koruma amacıyla radikal bir karar alarak, belirli emisyon standartlarına uymayan araçların şehir merkezlerine girişini yasaklıyor.
Bu kapsamda, özellikle Paris ve Lyon gibi büyük şehirlerde Crit'air 3 ve üzeri emisyon sınıfına sahip araçlar için 1 Ocak 2025'ten itibaren geçiş yasağı başlıyor. Bu karar, söz konusu şehirlerdeki trafiğin yaklaşık %21'ini etkileyecek ve hava kalitesinde önemli iyileşmeler sağlaması bekleniyor.
Fransa'nın çeşitli şehirlerinde daha önce de düşük emisyon bölgeleri (ZFE) oluşturulmuştu. Ancak 2025'te bu bölgeler genişletilecek ve kısıtlamalar daha da sıkılaştırılacak. Marsilya, Rouen ve Strasbourg gibi şehirlerde de benzer önlemler alınacak, ancak kısıtlamaların kapsamı şehir merkezlerine göre daha sınırlı olacak.
Fransa'nın bu kararı, diğer Avrupa ülkeleri için de örnek teşkil edebilir. Dünyada birçok şehir, hava kirliliğiyle mücadele için benzer önlemler alıyor. Bu durum, otomotiv sektörünü daha temiz ve sürdürülebilir teknolojilere yönelmeye teşvik ediyor.