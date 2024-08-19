1 Milyondan Fazla Araç Apar Topar Geri Çağrıldı! Ölümcül Riski Var
Alman otomotiv devi BMW, hava yastığı sisteminde tespit edilen güvenlik riskleri nedeniyle Çin'de 1,36 milyon aracı geri çağırma kararı aldı.
Çin'in Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi tarafından yapılan açıklamada, BMW'nin yerel ve ithal araçlarda tespit edilen Takata hava yastığı sorunları nedeniyle bu adımı attığı belirtildi.
Açıklamaya göre, geri çağırma kararı 2003-2017 yılları arasında üretilen araçlar için geçerli olacak. Bu kapsamda, BMW'nin Çin merkezli ortak girişimi BMW Brilliance Automotive, 598 bin 496 yerli üretim aracı geri çağırırken, BMW China Automobile Trading ise 759 bin 448 ithal aracı geri çağıracak.
BMW, güvenlik risklerini ortadan kaldırmak amacıyla geri çağırılan araçlardaki sürücü ön hava yastıklarını ücretsiz olarak değiştireceğini duyurdu. Bu adım, hatalı Takata hava yastığı nedeniyle direksiyon simidi takılan araçlar için alınan bir önlem olarak öne çıkıyor.
Daha önce Temmuz ayında da benzer bir geri çağırma kararı alınmıştı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), BMW'nin ABD'deki 394 bin aracını, hatalı Takata hava yastığı şişiricileri nedeniyle geri çağırdığını açıklamıştı. Bu hava yastıkları, ciddi veya ölümcül yaralanmalara yol açabilecek potansiyele sahipti.