1 Milyondan Fazla Araç Apar Topar Geri Çağrıldı! Ölümcül Riski Var

Çin'in Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi tarafından yapılan açıklamada, BMW'nin yerel ve ithal araçlarda tespit edilen Takata hava yastığı sorunları nedeniyle bu adımı attığı belirtildi.

Açıklamaya göre, geri çağırma kararı 2003-2017 yılları arasında üretilen araçlar için geçerli olacak. Bu kapsamda, BMW'nin Çin merkezli ortak girişimi BMW Brilliance Automotive, 598 bin 496 yerli üretim aracı geri çağırırken, BMW China Automobile Trading ise 759 bin 448 ithal aracı geri çağıracak.