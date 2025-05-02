1 Milyon Konut Kredisinin 10 Yıl Vadeli Geri Ödeme Planı Değişti: İşte Yeni Oranlar

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'ya yükseltmesinin ardından bankalar, konut kredisi faizlerini yukarı yönlü revize etti. Bu gelişmeyle birlikte, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kredi maliyetleri yeniden gündeme geldi.

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1 Milyon Konut Kredisinin 10 Yıl Vadeli Geri Ödeme Planı Değişti: İşte Yeni Oranlar

Konut finansmanı ihtiyacı duyan bireyler için bankaların sunduğu faiz oranları 2 Mayıs itibarıyla yeniden şekillendi. 10 yıl vadeli (120 ay) 1 milyon TL’lik konut kredisi için aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemeler dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bankaların sunduğu en düşük faiz oranı yüzde 2,59 iken, bazı bankalarda bu oran yüzde 5,89’a kadar tırmanıyor.

1 Milyon Konut Kredisinin 10 Yıl Vadeli Geri Ödeme Planı Değişti: İşte Yeni Oranlar - Resim : 1

1 MİLYON LİRA KONUT KREDİSİNİN 10 YIL GERİ ÖDEME PLANI

Peki, 1 milyon TL’lik kredi için aylık taksitler hangi seviyede? İşte banka banka güncel konut kredisi verileri:

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 32.280,98 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.905.167 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 31.815,84 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.849.600 TL

1 Milyon Konut Kredisinin 10 Yıl Vadeli Geri Ödeme Planı Değişti: İşte Yeni Oranlar - Resim : 2

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.825.457 TL

Akbank

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 31.815,84 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.845.660 TL

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Kâr Payı Oranı: %3,20

Aylık Taksit: 32.747,51 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.953.275 TL

1 Milyon Konut Kredisinin 10 Yıl Vadeli Geri Ödeme Planı Değişti: İşte Yeni Oranlar - Resim : 3

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: %2,90

Aylık Taksit: 29.970,16 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.618.419 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %2,59

Aylık Taksit: 27.162,91 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.286.124 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %3,37

Aylık Taksit: 34.343,43 TL

Toplam Geri Ödeme: 4.144.785 TL

ING Türkiye

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 34.532,12 TL

Toplam Geri Ödeme: 4.165.638 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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