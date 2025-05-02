1 Milyon Konut Kredisinin 10 Yıl Vadeli Geri Ödeme Planı Değişti: İşte Yeni Oranlar
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'ya yükseltmesinin ardından bankalar, konut kredisi faizlerini yukarı yönlü revize etti. Bu gelişmeyle birlikte, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kredi maliyetleri yeniden gündeme geldi.
Konut finansmanı ihtiyacı duyan bireyler için bankaların sunduğu faiz oranları 2 Mayıs itibarıyla yeniden şekillendi. 10 yıl vadeli (120 ay) 1 milyon TL’lik konut kredisi için aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemeler dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bankaların sunduğu en düşük faiz oranı yüzde 2,59 iken, bazı bankalarda bu oran yüzde 5,89’a kadar tırmanıyor.
1 MİLYON LİRA KONUT KREDİSİNİN 10 YIL GERİ ÖDEME PLANI
Peki, 1 milyon TL’lik kredi için aylık taksitler hangi seviyede? İşte banka banka güncel konut kredisi verileri:
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 32.280,98 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.905.167 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 31.815,84 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.849.600 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.825.457 TL
Akbank
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 31.815,84 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.845.660 TL
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Kâr Payı Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 32.747,51 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.953.275 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,90
Aylık Taksit: 29.970,16 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.618.419 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %2,59
Aylık Taksit: 27.162,91 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.286.124 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %3,37
Aylık Taksit: 34.343,43 TL
Toplam Geri Ödeme: 4.144.785 TL
ING Türkiye
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 34.532,12 TL
Toplam Geri Ödeme: 4.165.638 TL
Kaynak: Haber Merkezi