1 Milyar Dolarlık Dev Yatırım! Bu İlimizde Yaşayanların Başına Talih Kuşu Kondu
Manisa, Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin 1 milyar dolarlık dev yatırımıyla önemli bir sanayi merkezi haline geliyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BYD arasında imzalanan anlaşmanın ardından, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar resmen başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya otomotiv sektöründe büyük yankı uyandıran bu yatırım, Manisa'da 160 hektarlık bir alanda gerçekleştirilecek. Bölgede altyapı çalışmalarının yanı sıra iş makineleriyle tesviye işlemleri devam ediyor ve ulaşım için yeni yol güzergahları oluşturuluyor.
Yatırım kapsamında, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi kurulacak. Ayrıca, sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik bir AR-GE merkezi de faaliyete geçecek. Tesisin 2026 yılında üretime başlaması planlanıyor.
Bu dev yatırımla birlikte doğrudan 5 bin, dolaylı olarak ise 20 bin kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Tesislerin 2026'da üretime başlaması için gerekli imzalar atıldı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer tahsisi tamamlandı ve inşaat izinleri alındı" ifadelerini kullandı.