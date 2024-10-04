1 Milyar Dolarlık Dev Yatırım! Bu İlimizde Yaşayanların Başına Talih Kuşu Kondu

Bu dev yatırımla birlikte doğrudan 5 bin, dolaylı olarak ise 20 bin kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Tesislerin 2026'da üretime başlaması için gerekli imzalar atıldı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer tahsisi tamamlandı ve inşaat izinleri alındı" ifadelerini kullandı.