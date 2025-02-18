1 Mart İtibarıyla Başlıyor! Toplu Ulaşım Yüzde 50 İndirimli Olacak
İzmir'de öğrencilerin ulaşım maliyetlerini düşürmeye yönelik yeni bir uygulama hayata geçiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İzmir’de 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek olan "Aylık Öğrenci İzmirim Kartı" ile öğrenciler, toplu taşımadan %50 indirimli yararlanacak.
AYLIK 480 TL'YE 100 BİNİŞ HAKKI
Yeni uygulama kapsamında öğrenciler, aylık 480 TL ödeyerek 100 biniş hakkı elde edecek. Böylece, mevcut durumda 8,58 TL olan tek biniş ücreti 4,80 TL’ye düşecek. Bu düzenleme, özellikle toplu taşımayı sık kullanan öğrenciler için önemli bir maliyet avantajı sağlayacak.
ÖĞRENCİ BÜTÇESİNE KATKI SAĞLAYACAK
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik başlattığı bu yeni ulaşım modeli, eğitim sürecinde ekonomik yükü hafifletmeyi amaçlıyor.