1 Mart İtibarıyla Başlıyor! Toplu Ulaşım Yüzde 50 İndirimli Olacak

AYLIK 480 TL'YE 100 BİNİŞ HAKKI

Yeni uygulama kapsamında öğrenciler, aylık 480 TL ödeyerek 100 biniş hakkı elde edecek. Böylece, mevcut durumda 8,58 TL olan tek biniş ücreti 4,80 TL’ye düşecek. Bu düzenleme, özellikle toplu taşımayı sık kullanan öğrenciler için önemli bir maliyet avantajı sağlayacak.