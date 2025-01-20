1 Litresi Tam 1,5 Milyon Lira! Hasat Eden Para Basıyor, Dünyada Sadece Türkiye'de Yetişiyor

TÜRKİYE’NİN GURURU KARAGÜL

Ergül, "Karagül, dünya genelinde ciddi bir talep görmekte ve bu, ülkemizin haklı bir gururudur. Bizim amacımız genç girişimcilere ve çiftçilere ilham vermek, onlara öncülük etmektir" dedi. Ayrıca, 25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü’nde, parfüm firmaları ile birlikte karagül tarlalarında etkinlik düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Karagül yağının üretimi arttıkça, ülkemizde büyük bir istihdam yaratılacağına dikkat çeken Ergül, Anadolu’nun koku kültürüne olan borçlarını vurguladı. "Heyecan verici bir yolculuk bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.