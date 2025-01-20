1 Litresi Tam 1,5 Milyon Lira! Hasat Eden Para Basıyor, Dünyada Sadece Türkiye'de Yetişiyor
Dünyada sadece Türkiye’nin Halfeti ilçesinde yetişen "karagül" çiçeğinden elde edilen yağ, 1 litresiyle tam 1 milyon 552 bin liraya alıcı buluyor. Yalnızca bu çiçekten 6 tonundan 1 kilogram yağ elde edilebiliyor ve bu değerli yağ, parfüm endüstrisinin en gözde bileşenlerinden biri haline gelmiş durumda.
Kaynak: DHA
Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, karagülün sektördeki talebinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye’nin en büyük karagül tarlasından elde edilen yağın 1 litresi, 42 bin Euro’ya satılmakta. Mart ayında Paris’teki parfüm fuarında tanıtılacak olan karagül, ardından dünyaca ünlü parfümörleri Halfeti’deki tarlasında ağırlayacak" dedi.
YILIN BELİRLİ DÖNEMLERİNDE HASADI YAPILIYOR
Karagülün hasadı, yılın sadece nisan ve ekim aylarında yapılabiliyor. Koku Uzmanı Ergül, bu yıl ayrıca dünyaca ünlü parfümörleri tarlalarına davet etmeyi planladıklarını söyledi. Ayrıca, gelen talepleri karşılayabilmek adına 2027 yılına kadar ön sipariş aldıklarını belirten Ergül, geleneksel bir imbikhane kurarak üretimi artırmayı hedeflediklerini aktardı.
KARAGÜL YETİŞTİRİCİLİĞİ ARTIYOR
Suna Nergiz Eroğlu ve Selçuk Nergiz, Orta Doğu'da büyük bir ilgi gören karagülün üretimini daha da artırmak için arazi ve tesislerini büyütmeyi planlıyor. 7 yıllık bir Ar-Ge süreci ve ciddi yatırımlar sonucunda, karagülün yaşatılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
KOZMETİK SEKTÖRÜNDE KARAGÜL
Koku Uzmanı Ergül, karagülün kozmetik sektöründeki popülaritesinin giderek arttığını belirtti. "Almanya’ya yılda 4 ton, Amerika’ya ise 7 ton karagül hidrosolu ihraç ediyoruz. Viyana ve Fransa’da da karagül içerikli kozmetik ürünler piyasaya çıkmaya başladı" dedi. Karagül, ciltteki ödemi atma, yaşlanmaya karşı mücadele etme ve ince kırışıkları giderme özellikleri ile dikkat çekiyor.
TÜRKİYE’NİN GURURU KARAGÜL
Ergül, "Karagül, dünya genelinde ciddi bir talep görmekte ve bu, ülkemizin haklı bir gururudur. Bizim amacımız genç girişimcilere ve çiftçilere ilham vermek, onlara öncülük etmektir" dedi. Ayrıca, 25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü’nde, parfüm firmaları ile birlikte karagül tarlalarında etkinlik düzenlemeyi planladıklarını belirtti.
Karagül yağının üretimi arttıkça, ülkemizde büyük bir istihdam yaratılacağına dikkat çeken Ergül, Anadolu’nun koku kültürüne olan borçlarını vurguladı. "Heyecan verici bir yolculuk bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.