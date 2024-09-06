1 Ekim'den İtibaren Geçerli Olacak: Tüm Kredi Kartı Limitleri Bu Seviyeye Düşürülüyor

Türkiye'de bir yılı aşkın süredir uygulanan sıkı para politikalarına karşın enflasyonda arzu edilen düşüşün görülmemesi, ekonomi yönetiminin daha radikal adımlar atmasına neden oldu. Dün sunumu yapılan Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan enflasyon hedefleri ekonomistler tarafından oldukça iyimser bulunsa da, enflasyonu dizginlemek için OVP'ye yerleştirilen maddeler arasında kredi kartlarına ilişkin detaylar dikkat çekti.



Ekonomi yönetiminin tam kadro katıldığı toplantıda, talep enflasyonunun sorun yarattığına dikkat çekilirken, hazırlanan raporda bu duruma zemin hazırlayan olgulardan birinin de kredi kartlarına verilen yüksek limitlerin olduğu belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayında yaptığı açıklamada, bankaların kredi kartı limitlerini belirlerken mevzuata aykırı davrandığını belirtmiş ve limitlere ilişkin yeni düzenlemelerin geleceğinin sinyallerini vermişti.



TÜM KREDİ KARTI LİMİTLERİ BU SEVİYEYE DÜŞÜRÜLECEK



Bankacılık sektörüne dayandırılan birçok haberde kredi kartı limitleri için yeni bir formülün üzerinde çalışıldığı aktarılırken, NTV'nin aktardığına göre; dün yapılan sunumda kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunun artırılacağı ifade edildi.



Uzun süredir hazırlanan çalışmanın taslak aşamasında olduğu öğrenilirken, düzenleme ile kredi kartı limitlerinin hangi seviyeye düşürüleceğinin detayları ortaya çıktı.