1 Daire Fiyatına En Az 6 Ev Sahibi Olmak Mümkün! Ev Sahibi Olmak İsteyenler Koşa Koşa Satın Alıyor

PREFABRİK EV NEDİR?

Prefabrik evler, fabrikalarda üretilen parçaların montaj sahasında bir araya getirilmesiyle oluşturulan konutlardır. Hızlı kurulumları, ekonomik maliyetleri ve geniş tasarım seçenekleriyle bilinirler. Ancak depreme dayanıklılık, bu yapıların en çok merak edilen özelliklerinden biridir.

PREFABRİK EVLER DEPREME DAYANIKLI MI?

Prefabrik evler, depreme dayanıklılık konusunda şunları sunuyor:

Hafif Yapı: Bu evler hafif malzemelerden üretildiği için deprem sırasında daha az kütleye sahip olur ve sarsıntılara karşı daha esnek bir tepki verir.

Kalite Kontrolü: Fabrikada üretilen prefabrik parçalar, sıkı kalite kontrol süreçlerinden geçirilir. Bu, yapısal bütünlüğün artırılmasını sağlar.

Mühendislik Tasarımı: Prefabrik evler, mühendislik hesaplarıyla tasarlanır. Yerel deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilen modeller, yüksek dayanıklılık sergileyebilir.

Esnek Tasarım: Özel güçlendirme önlemleri için tasarım özelleştirmelerine imkan tanır. Bu sayede deprem dayanıklılığı artırılabilir.