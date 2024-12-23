1 Ayın Bedeli 76 Bin TL’ye Dayandı! İstanbullunun Asgari Ücret Talebi Yarısını Bile Karşılayamadı: Dolaplar Boş Kaldı

İstanbul'da yaşamanın maliyeti 76 bin TL'ye dayandı. Asgari ücrete zam öncesi ortaya çıkan rakamlar Megakent'te yaşamayı imkansız hale getirdi. Vatandaşlar temek ihtiyaçlarını bile karşılayamaz konuma gelirken, yeni asgari ücretin 33.406 TL olması yönünde görüş bildirdiler.

1 Ayın Bedeli 76 Bin TL’ye Dayandı! İstanbullunun Asgari Ücret Talebi Yarısını Bile Karşılayamadı: Dolaplar Boş Kaldı

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) her ay hazırladığı İstanbul Barometresi Araştırması’nın Kasım 2024 raporu sonuçları belli oldu. Raporda İstanbul’da yaşayan kiracıların ekonomik zorluklarla başa çıkmakta zorlandığı belirtildi. Bu kapsamda katılımcıların yüzde 11,6’sının kira ödemelerini tam yapamadığı dile getirildi.

Ayrıca ekonomik sorunların temel ihtiyaçlara da ulaşımı giderek zorlaştırdığı ortaya koyuldu. Bu kapsamda yüzde 53,3’lük kesimin maddi sıkıntılar nedeniyle tercih ettiği gıdalardan mahrum kaldığı, yüzde 44,4’inin yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyon küçülttüğü, yüzde 16,3’ünün ise zaman zaman evde yiyecek bulamadığı gözlemlendi.

1 Ayın Bedeli 76 Bin TL’ye Dayandı! İstanbullunun Asgari Ücret Talebi Yarısını Bile Karşılayamadı: Dolaplar Boş Kaldı - Resim : 1

KREDİ KARTI BORCUNUN ASGARİSİNİ ÖDEYEBİLDİLER

Ekonomik zorluklar yalnızca kira ve gıda ile sınırlı kalmadı. Kredi kartı borçlarını ödemekte güçlük çeken katılımcıların oranının da yüksek olması dikkatlerden kaçmadı. Yüzde 8’lik kısmı hiç ödeme yapamazken, yüzde 34,8’i sadece asgari ödeme tutarını yatırabildi.

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İSTANBUL’DA YAŞAMANIN MALİYETİ

Bir başka araştırmasının sonucuna göre İstanbul’da yaşam maliyeti yüzde 60’a yakın artarak 75 bin 717 TL oldu. İstanbullular asgari ücret zammı öncesi beklentisini ise 33.406 TL olarak açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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