1 Avuç Toprakta Yetişiyor Kilosu 200 Liraya Satılıyor: Duyan Saksıya Ekiyor
Bahçesi olmayanlar için güzel haber geldi. Bu meyve 1 avuç toprakta yetişiyor, kilosu 200 liradan satılıyor. Zengin vitamin ve minerallerle sağlığa faydası saymakla bitmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Vitamin deposu olarak bilinen kamkat meyvesi, artık bahçeye veya tarlaya ihtiyaç duymadan evinizin balkonunda bile yetişebiliyor. Hem lezzetli hem de sağlıklı olan kamkat, içerdiği zengin vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve birçok hastalığa karşı koruyucu kalkan görevi görüyor.
KİLOSU 200 LİRAYA SATILIYOR
Marketlerde yüksek fiyatlarla satılan kamkatı, evde saksıda yetiştirerek hem bütçenizi koruyabilir hem de taze ve doğal meyvenin keyfini çıkarabilirsiniz. Kamkat, küçük boyutları ve dayanıklı yapısı sayesinde saksıda yetiştirmeye son derece uygun bir meyvedir. Hem iç mekanlarda hem de balkonlarda rahatlıkla yetişebilir.
KAMKATIN FAYDALARI NELER?
İçerdiği C vitamini sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur.
Omega-3 yağ asitleri sayesinde kalp ve damar sağlığını destekler.
Antioksidan özelliği sayesinde yaşlanmayı geciktirir.
Sindirimi kolaylaştırır.
Cilt sağlığı için faydalıdır.
KAMKAT EVDE NASIL YETİŞTİRİLİR?
Kamkat yetiştirmek oldukça kolaydır. Güneş gören, sıcak ve nemli bir ortamda iyi gelişir. İyi drene olan bir toprak karışımı ve düzenli sulama, kamkat ağacının sağlıklı büyümesi için yeterlidir.