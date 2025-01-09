1 Avuç Toprakta Yetişiyor Kilosu 200 Liraya Satılıyor: Duyan Saksıya Ekiyor

Vitamin deposu olarak bilinen kamkat meyvesi, artık bahçeye veya tarlaya ihtiyaç duymadan evinizin balkonunda bile yetişebiliyor. Hem lezzetli hem de sağlıklı olan kamkat, içerdiği zengin vitamin ve minerallerle bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve birçok hastalığa karşı koruyucu kalkan görevi görüyor.