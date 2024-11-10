1 Aralık'ta Zorunlu Olacak: Yapmayan Sürücüler Başını Taşlara Vuracak
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte araç sahiplerini kış lastiği telaşı sardı.
Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlemesine göre, ticari araçlar için 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi. Özel araç sahipleri için yasal bir zorunluluk bulunmasa da, güvenli sürüş için kış lastiği taktırmaları tavsiye ediliyor.
CEZASI 4 BİN LİRA
Kış lastiği zorunluluğuna uymayan ticari araç sahipleri, 2024 yılı itibarıyla 4.069 TL para cezasıyla karşılaşacak. Bu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeniden değerleme oranına göre 1 Ocak 2025’te güncellenecek.
2024 LASTİK DEĞİŞİM ÜCRETLERİ NE KADAR?
Lastik değişim ücretleri jant boyutuna göre farklılık gösteriyor. Örneğin, 13 ve 14 inç jantlar için değişim ücreti 600 TL’den başlarken, 20 ve 21 inç jantlar için bu fiyat 1.250 TL’ye kadar çıkabiliyor.
GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, güvenli yolculuk ve kaza riskini en aza indirmek için lastik değişiminin önemine dikkat çekiyor. Mevsime uygun lastik kullanımı, özellikle zorlu kış şartlarında yol tutuşunu artırarak sürüş güvenliğini sağlıyor.
Erkoç, "Hava sıcaklıkları 7 dereceye ve altına indiğinde, artık kışlık lastikleri takmanın zamanı gelmiştir. Kışın meydana gelen trafik kazalarının sebebi çoğunlukla mevsime uygun olmayan lastiklerin kullanılmasıdır. Çünkü yaz lastikleri soğuk havalarda, karlı ve buzlu zeminlerde tutunma kaybına, frenlemelerde kaymaya, savrulmaya ve hakimiyet kaybına yol açar" diye konuştu.
LASTİĞİN TARİHİNE BAKILMASI GEREKİYOR
Kış lastiğinin sürücüler için hayati öneme sahip olduğunu belirten Erkoç, "Sürücüler hem kendi hem de diğer sürücü ve yolcuların güvenliği için bu kurala uyarak bir an önce lastik değişimini yapmalılar" dedi.
1 ARALIK GELMEDEN YAPIN
Milyonlarca sürücü için kış lastiği önemini vurgulayan Erkoç, 1 Aralık tarihinden önce sürücülerin kış lastiği uygulamasını gerçekleştirmeleri gerektiğine ilişkin uyarılarda bulundu.
LASTİK ÖMRÜNÜ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN
Kış lastiklerinin ömürlerini göz önünde bulundurmalarının altını çizen Erkoç, "Lastik alınırken mutlaka tarihine bakmak gerekiyor. Çünkü lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü vardır. Bekletilmiş lastikler özelliğini kaybeder ve balans tutmaz" diye konuştu.