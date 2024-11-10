1 Aralık'ta Zorunlu Olacak: Yapmayan Sürücüler Başını Taşlara Vuracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlemesine göre, ticari araçlar için 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi. Özel araç sahipleri için yasal bir zorunluluk bulunmasa da, güvenli sürüş için kış lastiği taktırmaları tavsiye ediliyor.

CEZASI 4 BİN LİRA

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan ticari araç sahipleri, 2024 yılı itibarıyla 4.069 TL para cezasıyla karşılaşacak. Bu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeniden değerleme oranına göre 1 Ocak 2025’te güncellenecek.