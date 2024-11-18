1 Aralık'ta Başlıyor, 11 Bin Liraya Kadar Çıkıyor! 81 İldeki Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiriyor
Türkiye genelinde ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlayacak. Bu kapsamda 81 ildeki oto lastik firmalarında hareketlilik şimdiden artmış durumda. Bursa'nın İznik ilçesindeki lastik satıcıları da yoğunluğu hissetmeye başladı.
Kaynak: İHA
Oto lastik firması sahibi Cemal Demircan, binek araçlar için en düşük kış lastiği fiyatının 1.500 TL olduğunu belirtti. Lastik fiyatları, ürünün kalitesi ve jant boyutuna göre binek araçlar için 11 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
KIŞ LASTİKLERİNİN ÖNEMİ
Kış aylarında trafikte güvenliği artırmak ve araçların yolda kalmasını önlemek adına kış lastikleri kritik bir rol oynuyor. Sadece kar ve buz gibi zorlu koşullarda değil, 7 derecenin altındaki kuru ve ıslak zeminlerde de kış lastikleri, standart lastiklere kıyasla önemli bir avantaj sağlıyor. Özellikle yağışlı havalarda, kış lastiklerinin yol tutuş performansı ve fren mesafesi, sürücülerin güvenliği için büyük önem taşıyor.
FİYATLAR VE TALEP ARTIŞI BEKLENTİSİ
Binek araçlarda lastik değiştirme hizmeti ortalama 600 TL'den başlarken, ticari araçlar için bu rakam 800 ila 1.000 TL arasında değişebiliyor. Hava sıcaklıklarının daha da düşmesi ve kar yağışlarının başlamasıyla birlikte kış lastiklerine olan talebin artması bekleniyor. Uzmanlar, lastik fiyatlarının markaya ve jant boyutuna göre değişiklik gösterdiğini ve 1.500 TL'den başlayan fiyatların, 11 bin TL'ye kadar çıkabildiğini ifade ediyor.
1 Aralık'ta başlayacak olan kış lastiği zorunluluğu, 1 Nisan 2025'e kadar devam edecek. Bu dönemde, lastik değişiminde geciken sürücülerin olası yoğunluklar nedeniyle zorluk yaşamaması için önceden hazırlık yapması tavsiye ediliyor.