1 Aralık'ta Başlıyor, 11 Bin Liraya Kadar Çıkıyor! 81 İldeki Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiriyor

FİYATLAR VE TALEP ARTIŞI BEKLENTİSİ

Binek araçlarda lastik değiştirme hizmeti ortalama 600 TL'den başlarken, ticari araçlar için bu rakam 800 ila 1.000 TL arasında değişebiliyor. Hava sıcaklıklarının daha da düşmesi ve kar yağışlarının başlamasıyla birlikte kış lastiklerine olan talebin artması bekleniyor. Uzmanlar, lastik fiyatlarının markaya ve jant boyutuna göre değişiklik gösterdiğini ve 1.500 TL'den başlayan fiyatların, 11 bin TL'ye kadar çıkabildiğini ifade ediyor.