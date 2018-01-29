Ekici: Buğday krizi kapıda, iktidar bunun önlemini aldı mı?

Uluslararası Tahıl Konseyi, bu yıl buğday üretiminin dünya genelinde yüzde 2 azalacağı öngörüsünü açıkladı. CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici bu bilgiler ışığında, hükümete alınan tedbirleri sordu.

Türkiye'de yağışların, mevsim ortalamalarının altında kaldığı ve kuraklık riskinin ortaya çıktığı şu günlerde buğday üretimi konusunda yapılan tahminde endişe yarattı. CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, bu tehlikelere işaret ederek hükümetten bu konuda hangi tedbirleri aldığını açıklamasını istediği soru önergesini Meclis'e sundu.

Ekici'nin önergesi şöyle;

Uluslararası Tahıl Konseyi(IGC) 18 Ocak 2018 tarihli raporunda, 2018/19 sezonuna ilişkin ilk buğday üretim öngörüsünü, yıldan yılda yüzde 2’lik oranda düşüşile 742 milyon ton olarak açıklamıştır. Bu düşüş beklentisinin ana unsuru ise küresel kuraklıktır. Kuraklık, ülkemiz açısından da büyük sorunların habercisi niteliğindedir. Tarımsal faaliyetler bakımından büyük önem arz eden yağışlar, sonbahar ve kış döneminde ne yazık ki beklenen düzeyde gerçekleşmemiş, bu da kuraklık ve üretim düşüşü beklentilerini güçlendirmiştir. Bu durumdan, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nin bir kısmı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve İç Anadolu bölgesinin doğu kesimleri, yani hububat tarımının ağırlıklı olarak yapıldığı yerler etkilenmektedir.

Buğday ekim alanlarının son 10 yıllık dönemde 9 milyon hektardan 7,7 milyon hektara kadar gerilemiş olmasına karşın, nüfus artışı ile birlikte artan talep, ülkemizin buğday arzında günden güne yeni risklerle karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Zira, sektörde faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlar ile uzmanlara göre bu yıl Türkiye’nin buğday üretiminde kritik eşik olan 20 milyon tonun altında kalınabilir. Böyle bir durumun ise, çiftçileri ve tüketicileri zor duruma düşüren ithalat, karaborsacılık, fiyat artışı gibi sorunları beraberinde getireceğine kuşku yoktur.

Bu doğrultuda;

1. Dünyada bu yıl buğday üretiminde yüzde 2’lik bir düşüş öngörülürken, Türkiye’deki buğday üretimi öngörüsü nedir?

2. Bakanlığınız, buğday üretiminde kuraklığa bağlı olarak yaşanması muhtemel arz açığını kapatmak için hangi tedbirleri almıştır?

3. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin mevcut buğday stoku ne kadardır?

4. Makarnalık buğdaya uygulanan yüzde 130’luk gümrük vergisinin, 31.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı’yla yüzde 45’e indirilmesinin amacı nedir?

