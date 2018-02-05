Ehliyet ve pasaport alacaklar dikkat!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, 7’den 70’e herkesin merak ettiği konular hakkında konuştu.

Fevzi KIZILKOYUN / Hürriyet- Güner, pasaport ve ehliyetlerin 5 Mart’tan itibaren pilot illerde nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlanacağını, 2 Nisan tarihinde ise tümüyle emniyetten nüfus müdürlüklerine geçeceğini söyledi. Yeni kimlik, pasaport, ehliyet ve T.C. kimlik numarası hakkında merak edilenler... En yetkili isim anlattı.

Bugüne kadar 16 milyon kişinin çipli yeni Türkiye Cumhuriyeti kimliği aldığını kaydeden Güner, “Din hanesi isteğe bağlı olarak çipe yükleniyor, isteyen vatandaşımız din hanesini boş bırakabilir” dedi. Güner, özetle şunları söyledi:

17 MİLYON KİŞİYE YENİ KİMLİK

“Bugün itibariyle 17 milyon kişiye yeni kimlik kartı dağıtıldı. Günlük 75 bin ila 80 bin arası yeni kimlik üretip-dağıtıyoruz. Günlük başvuru ise ortalama 75 bin. Her sene nüfusun yüzde 25’ine yeni kimliklerini vermeyi hedefledik. 2017 yılını baz alırsak 4.5-5 sene gibi yani 2022’de bitirmeyi düşünüyoruz. Vatandaşımız için belli bir tarihe kadar alması gerekmiyor.

DİN HANESİ İSTEĞE BAĞLI

Yeni kimlik kartlarında din hanesi zaten görünürde yok, isteğe bağlı çipe yükleniyor. Kişi istemezse din hanesini boş bırakabilir. Farklı dine mensup vatandaşımız da bağlı olduğu dini çipe yükletebilir. Tümüyle kişinin kendi tercihine kalmış.

GAYRİMÜSLİMLERE KOD KULLANILIYOR MU?

Nüfus kütüklerine kod kullanmak gibi bir durum söz konusu değil. Döngüsel bir polemik yaratılıyor. Bir de ‘TC kimlik numaraları neden çift rakamla bitiyor? Tek rakam neden yok’ polemiği var. Matematiksel algoritma mantığı içerisinde üretilmiştir. Son rakam bütün Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarında çifttir. Taklit edilmemesi, bir biriyle çakışmaması için.

ÖLÜLERE DE T.C. NUMARASI

TC kimlik uygulamasına geçilmeden önce ölenlere de TC kimlik numarası verildi. Bunun mantığı da kişinin aile ve soy bağlantısının belirlenmesidir.

ELEKTRONİK İMZAYA KANUNİ DAYANAK

Vatandaşın işlemlerini kolaylaştırmak için Nüfus Kanunu’nda değişikliğe gidildi. Elektronik imza artık kanunen de geçerli oldu. Islak imzalı-mühürlü evrakla aynı değere getirildi. Vatandaşımız nüfus müdürlüklerine gitmeden e-Devlet üzerinden aldığı belgeler artık kanunende geçerli duruma getirildi. Vatandaş artık sabıka kaydını, nüfus kayıt örneğini, ikametgah kağıdını, vukuatlı nüfus örneğini gibi evrakları e-Devlet üzerinden alabiliyor. Vatandaşa duyurulması ve bunun yaygınlaştırılması için kamu spotu hazırlatıyoruz, vatandaşı e-Devlet sistemini kullanamaya, buradan yapabileceği işleri bilmesine yardımcı olacağız.

YAZLIKÇILAR OY KULLANABİLECEK Mİ?

Nüfus ve Hizmetler Kanunu’nda önemli bir değişiklikte 2 yerleşim yeri adresi kullananlarla ilgili oldu. Vatandaşlarımız oturduğu yerleşim yeriyle birlikte yazlığının veya kullandığı ikinci yerleşim yerinin de adresini kullanabiliyordu. Yazlığına elektrik, su bağlamak için ikinci adres kullanıyordu. Bunların farklı değerleri vardı. Diyelim ki aracına plaka veya silah ruhsatı almak istiyor; bu işlemler için yerleşim yerinin adresi geçerliydi. Örneğin yerleşim yeri adresi Ankara olan kişi bu işlemleri için bu adresi kullanmak zorundaydı, Marmariste’ki yazlık adresi kullanamıyordu. Yapılan değişiklikle yerleşim yeri adresiyle diğer adresin hukuki değeri aynı oldu. Şimdi herkes şu soruyu soruyor ‘mademki bu iki adresin hukuki değeri aynı oldu o zaman yazlıktan gelmeden oy kullanalım?’ Burada karar verici merci Yüksek Seçim Kurulu’dur. YSK’nın önüne sunmuş olduk.

YENİ DOĞAN BEBEĞE HASTANEDE KİMLİK

Nüfus kanununda yapılan yeni değişiklikle hastenede yeni doğan bebek direk kayıt altına alınabilinecek. Örnek hastanelerde bir bebek doğdu, anne-babası ismini koymuşsa ve koyma kararı verdiyse o hastanenin yönetimine giderek bunu beyan edecek. ‘Benim çocuğumun ismi budur ismiyle kaydedin’ diye, artık o ailenin nüfus müdürlüğüne gelmesine gerek kalmayacak. Bizim sisteme düşecek, onun kimlik müracaatını almış olacağız. Kimliğini düzenleyip adreslerine göndereceğiz. Teknolojik donanımlı büyük hastanelerde bu uygulamayı başlatıyoruz.

EHLİYET VE PASAPORTLAR

Ehliyet ve pasaportun emniyette alınarak Nüfus Müdürlüklerine devri konusunda çalışmalar son aşamaya geldi. Bir sıkıntı yaşanmaması için tüm testleri yaptık. Türkiye’de günde 8 bin civarında pasaport için başvuru yapılıyor. Emniyet kendi sistemi üzerinde bakıyordu, biz ise MERNİS üzerinden yani kendi kullandığımız sistem üzerinden bağlanacağız. 5 Mart’tan itibaren yavaş yavaş devralmaya başlayacağız. Önce 10 vilayet, sonra 10 vilayet öyle devam edecek. 2 Nisan’da ise tümüyle bize devredilmiş olunacak.

YEŞİL VE GRİ PASAPORTLAR İLLERDE ALINACAK

Yeşil ve gri pasaportlar il müdürlüklerinde, diğer umuma mahsus pasaportları ise tüm müdürlüklerimizden alınabilecek. Emniyetten daha fazla, daha geniş bir alanda hizmet vereceğiz. Dağıtımda herhangi bir gecikme olmayacak, aynı süre içerisinde vatandaş pasaportunu alabilecek. Vatandaşın işi kolaylaşmış olacak. Ayrıca bu hizmetlerin bize geçmesiyle Emniyet Pasaport Dairesi ve Şubeler kapanacak, ehliyet hizmetini veren polislerle birlikte toplamda 5 bin polis asli görevlerine dönecek.

AB DOLAŞIMINA UYUMLU

AB ile yürüttüğümüz vize serbestisi süreci var. Vereceğimiz AB ile yapılan anlaşmaya uygun pasaportlar. AB ile vize serbestisi olursa bu pasaportlar geçerli olacak.

ELEKTRONİK ARŞİV

Eletronik arşiv çalışması başlattık, İstanbul’dan Hatay’dan kamyonlarla belgeleri getirdik. Osmanlıca 320 milyon evrağı tarayacağız. Buradan nüfus kütükleri çıkartıyoruz, sadece tarama değil restorasyon da yapıyoruz. Osmanlıca arşivler, nüfus bağını ortaya çıkartıyoruz. Biz bunları bitirdiğimiz zaman TC kimlik numaralarıyla ilişkilendireceğiz. Böylece herkesin soy bağı resmi olarak da ortaya çıkacak.

SURİYELİLERE VATANDAŞLIK

Nitelikli Suriyelilere kimlik verilmesiyle ilgili de çalışmalar yürütüyoruz. Bunlarla ilgili gerekli dosyaları hazırladık. Kimlik verilme çalışmalarını tamamladık, burada kararı verecek merci bakanlar kuruludur. Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlığa geçecek Suriyelilere kimlik verilmesi işlemi de tamamlanmış olunacak.”