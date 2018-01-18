Eğitimin ticarileşmesi Meclis gündeminde

CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Türkiye de Özel okulları gerekli kılan eğitim sistemini Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a verdiği yazılı soru önergesi ile meclis gündemine taşıdı.

Melike Basmacı, son yıllarda sürekli değişen eğitim sistemi, Liyakat ve sınav yerine mülakat yani adam kayırmacılığa göre seçilen eğitmenler ve bir takım kirli emellere alet edilen eğitim sisteminin bozulmuş olduğunu ve sonucunda, velilerin çocuklarını devlet okulları yerine özel okullara yazdırmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Basmacı; “Türkiye de eğitim yıllarca ne olduğu belli olmayan bir takım şarlatanların eline teslim edildi sonuçlarını hepimiz gördük. Ders almayı bir tarafa bırakın hala aynı yollar izleniyor. Kimse devlet okullarına güvenip çocuğunu göndermek istemiyor, devlet okullarında branş öğretmeni sıkıntısı, meslek liselerinde uygulama derslerinde uygulama eksikliği, sürekli değişen sisteme uyum sağlayamama gibi saymakla bitiremeyeceğimiz bir sürü sıkıntı mevcuttur, bunun sonucu olarak özel okullara ağırlık veriliyor. İnsanlar devletin kendi eliyle veremediği kaliteli eğitimi para vererek özel okullardan satın alıyor, yanlış eğitim sisteminin yarattığı bu etki fırsat eşitliği kavramını yerle bir ediyor.” dedi

Basmacı Cümlelerine şu sözlerle devam etti; “Özel okula gidemeyenler için kaliteli eğitim almak neredeyse imkânsızlaştı, öğrencilerin kaderi artık babasının cüzdanına bağlı kılınıyor. Bu hükümet Türkiye’de laik ve kaliteli eğitim sistemini bitirmiştir, eğitim hakkı engellenemez deniliyor ama kaliteli eğitim sadece parası olana veriliyor.” Dedi.

Basmacı’nın İsmet Yılmaz a yönelttiği sorular;

Son 10 yılda yıllar bazında özel okullarda eğitim gören öğrenci sayısı kaçtır?

Son 10 yılda Özel okul sayısı yıllar bazında kaçtır? İl dağılımı nedir?

15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaç tane özel okul kapatılmıştır? Yerine kaç tane özel okul açılmıştır?

Özel Okula giden öğrenci sayısının son yıllarda bir hayli arttığını düşünürsek Sosyal devletin gereği olan ücretsiz eğitim ilkesini ihlal etmiş olmuyor muyuz?

Devlet okullarına olan katılımın yükseltilmesi ve eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla ne gibi planlamalar yapmaktasınız?