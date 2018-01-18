'Eğitimde bir dönem hak gasplarıyla geçti'

2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk dönemi yarın sona eriyor. İlk dönemin değerlendirmesini yapan Eğitim-Sen Genel Başkanı Aydoğan, “Eğitim koşullarından eşit şekilde yararlanılamadı.

Taşımalı eğitimde sayı bir buçuk milyona dayandı ve öğretmenler güvencesiz çalışma koşullarına teslim edildi” dedi

İlk ve orta eğitim kurumlarında öğrenim gören milyonlarca öğrenci için 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk dönemi yarın sona erecek. İlk dönemin öğrenciler ve öğretmenler açısından pek çok sorunun yaşandığı bir dönem olduğuna dikkati çeken Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, örgün öğretimin yerini açık öğretime bıraktığını ifade etti.

Açık öğretime yönelim artıyor

2003-2004 eğitim öğretim yılında açık öğretim lisesi bünyesinde sadece 267 bin 235 öğrenci bulunduğunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılında ise bu sayının 1 milyon 554 bin 938 kişiye çıktığına dikkati çeken Aydoğan, örgün eğitimdeki düşüşe paralel olarak eğitim kalitesinin de düştüğünü ifade etti.

17 bin köy okulu kapatıldı

Dönem içerisinde toplamda 1 milyon 312 bin 238 öğrencinin taşımalı eğitim sistemini kullanmak zorunda bırakıldığını anlatan Aydoğan, taşımalı eğitim nedeniyle 17 bin köy okulunun kapatıldığını açıkladı.

İstismar ve şiddette artış

15 yıl içinde sınav sistemini altı kez değiştiren Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimde somut ve çözüme dayalı politikalar geliştirmek yerine kaosu derinleştirecek adımlar attığına dikkati çeken Aydoğan, 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk dönemine ilişkin şu tespitlerde bulundu:

“Çocuklar eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamamış, çocuk yaşta evlenmeyi özendiren düzenlemeler yapılmış, çocuk işçiler sorunu büyümüş, okullarda, yurtlarda, kurslarda çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet vakaları artmıştır."

Öğretmenlere şiddet

“İkili öğretim, niteliksiz eğitim hizmeti, eğitimin özelleştirilmesi, kalabalık sınıflar, karma eğitim karşıtı uygulamalar, taşımalı eğitim, altyapısı bozuk okullar, okullarda öğretmenlere yönelik yaşanan şiddet dikkati çekici boyutta arttı.”

Piyasacı müdahaleler

“Çocukların dini cemaat ve vakıfların yurtlarına yönlendirilmesi, Öğretmen Strateji Belgesi ile öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik piyasacı müdahaleler, çocukların örgün eğitim sistemi dışına itilmesi, barınmak zorunda bırakıldıkları yerlerde taciz ve istismara uğraması, mülakata dayalı sözleşmeli öğretmenlik gibi devasa sorunlar 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk yarısında öne çıkan başlıklar olmuştur.”