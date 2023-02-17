YÖK Başkanı Özvar'dan üniversiteler ile ilgili açıklama: Uygulamalı eğitim yüz yüze yapılacak

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı.

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YÖK Başkanı Özvar'dan üniversiteler ile ilgili açıklama: Uygulamalı eğitim yüz yüze yapılacak

YÖK Başkanı Özvar, bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı.

Üniversitelerle ilgili alınan yeni kararları duyuran YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye'deki örgün öğrencilerin toplam yüzde 15'i ya bölgede ikamet etmekte ya da eğitim almaktadır. Bu öğrencilerimiz depremden en çok etkilenen kitle arasındadır. Bu sayı ve oranlara bakıldığında yüksek öğretim sistemimiz içerisinde bu büyük afetten etkilenen yüksek öğretim öğrenci sayısının fevkalade yüksek olduğunu söylemek isterim. 

Öğrencilerimiz ve personellerimiz arasında maalesef kayıplarımız bulunmaktadır. Birincil dereceden yakınlarını kaybeden öğrenci ve personellerimiz mevcuttur. Ancak şu anda kayıp sayısıyla ilgili açıklama yapmayı doğru bulmuyoruz. 

Depremde hayatını kaybeden öğrenci, öğretim elemanı veya idari personeli olan üniversitelerimizin sayısı, toplam neredeyse üniversitelerimiz kadardır. Neredeyse bütün üniversitelerimiz öğretim elemanlarından, öğrencilerinden, personellerinden depremden etkilenmiş paydaşlarıyla doludur. 

Yapılan incelemeler neticesinde yıkılan kampüs olmadığı görülmüştür. Çok az sayıda ağır hasarlı bina vardır. Çoğu illerde binamız kullanılabilir durumdadır ve afetzedelere hizmet sunmaktadır. 

2022-2023 yılı akademik yılının bahar döneminin uzaktan tamamlanmasına daha önce karar verilmişti. Bütün çabamız eğitim öğretimde normalleşmenin en kısa sürede sağlanmasıdır. Önlisans, lisans ve lisansüstünde 2022-2023 yılı akademik yılının bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alınmıştır. 

Buna göre 20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Alınan kararlar nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecektir.

Depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelerimiz ortak çalışmalar yapmak üzere bazı üniversiteler ile eşleştirildi.

Özel öğrencilik ile ilgili de bazı kararlar aldık. Depremden etkilenen illerde veya birinci dereceden yakını bu illerde yaşayanlar talep etmeleri halinde birinci derecedeki yakınının bulunduğu ikamette veya bulunduğu illerdeki üniversitelerin eş değer bölümünde özel öğrenci olabilecekler.

Öte yandan kayıt dondurma konusunda da bazı kolaylıklar getirilmiştir. Bu süre azami öğrenim süresinden de düşülmeyecek.

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