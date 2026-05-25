YÖK Başkanı Özvar'dan Bilgi Üniversitesi Açıklaması: 'Cumhurbaşkanımız Öğrencilerimizin Mağduriyet Yaşamasına İzin Vermedi'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin eğitim faaliyetlerine kesintisiz devam etmesi yönündeki kararın ardından değerlendirmelerde bulundu.

21 Mayıs'ta alınan "faaliyet izninin kaldırılması" kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yürürlükten kaldırıldığını hatırlatan Özvar, sürecin tamamen öğrenci ve aile odaklı yönetildiğini vurguladı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ DEVREYE GİRDİ'

Kapatma kararına yol açan ilk aşamanın tamamen yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken yasal bir prosedür olduğunu belirten YÖK Başkanı Özvar, sonrasında hazırlanan güncel durum ve kayyım heyeti raporlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildiğini ifade etti.

Rapordaki veriler doğrultusunda en üst düzeyde refleks gösterildiğini söyleyen Özvar, "Sayın Cumhurbaşkanımız, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamasına izin vermemiş, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir" diyerek krizin Cumhurbaşkanlığı iradesiyle çözüldüğü söyledi.

22 BİN ÖĞRENCİ İÇİN SÜREÇ YENİDEN ELE ALINDI

YÖK'ten yapılan kurumsal açıklamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençler ve aileler konusundaki güçlü hassasiyeti doğrultusunda, kamu yararı ve yükseköğretim sisteminin istikrarı için sürecin sil baştan ele alındığı aktarıldı.

Alınan kesintisiz eğitim kararıyla birlikte kampüsteki 22 bin öğrenci ile 2 bin 100'ü aşkın akademik ve idari personelin haklarının güvenceye alındığı, üniversitenin mali yapısının da yasal mevzuata tam uyum sağlayacak şekilde koruma altına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA