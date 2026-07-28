YKS'de Tercih Maratonu Başlıyor: İşte Kritik Tarihler

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) en kritik aşamaya gelindi. 20-21 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavda ter döken milyonlarca aday için tercih işlemleri yarın başlıyor.

BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar, tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

BÜYÜK YARIŞIN RAKAMLARI

Bu yılki sınav maratonuna katılım oranları da netleşti. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS'ye toplam 2 milyon 425 bin 627 aday başvuru yaptı. Oturumlara göre dağılıma bakıldığında ise Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 473 bin 113 ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 143 bin 270 adayın katıldığı bildirildi.

KILAVUZA DİKKAT UYARISI

ÖSYM Başkanlığı, daha önce ön bilgi amaçlı yayımlanan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun güncellenerek yeniden yayımlanacağını belirtti. Uzmanlar ve ÖSYM yetkilileri, adayların herhangi bir hak kaybı yaşamamaları adına tercih işlemlerine başlamadan önce güncel kılavuzu özenle incelemelerini ve resmi duyuruları yakından takip etmelerini tavsiye ediyor.

Kaynak: İHA