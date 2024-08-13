YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi sayfasından ilan edildi.

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YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuç sorgulama ekranı üzerinden YKS tercih sonuçları erişime açıldı.

Tercihler sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, bireysel sonuçlarının T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

Kaynak: Ajanslar

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