Takvim açıklandı: Okulların açılacağı tarih belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma takvimine göre okullar 11 Eylül'de açılacak. Öğrenciler eğitim-öğretim yılını 14 Haziran 2024 Cuma çalacak son zil ile bitirecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma takvimini açıkladı.
Buna göre yaz tatilinin sona ermesinin ardından ilk ders zili 11 Eylül’de çalacak.
MEB'den yapılan açıklamada 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın 14 Haziran Cuma günü sona ereceği belirtildi:
MEB'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
İlk Ders zili, 11 Eylül’de çalacak.
İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.
Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere…
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