Sınırı Geçmeden Yurt Dışı Mezunu Olmuşlar! 419 Üniversitelinin Diploması Artık Çöp

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Danıştay'ın emsal kararıyla, 2016-2020 yılları arasında usulsüz yöntemlerle üniversitelere sızan yüzlerce kişinin akademik unvanları, öğrencilik hakları ve mezuniyet diplomaları geriye dönük olarak tamamen iptal edilerek yürürlükten kaldırıldı.

EMNİYET HUDUT KAYITLARI SAHTEKARLIĞI DEŞİFRE ETTİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen incelemeler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan hudut geçiş verileriyle birleştirildi. Cumhuriyet gazetesinden Gülnur Saydam'ın haberine göre, uzaktan eğitimle yurt dışından lise mezunu olduğunu iddia eden 450 dosya mercek altına alındı.

Yapılan sınır kapısı ve pasaport kontrollerinde, 419 kişinin eğitim gördüklerini iddia ettikleri dönemde Türkiye sınırlarından hiçbir şekilde çıkış yapmadıkları, yani fiziken ülkede bulundukları tescillendi. YÖK, emniyetten gelen somut kanıtlar üzerine bu 419 kişinin tıp, hukuk gibi seçkin fakültelerdeki üniversite kayıtlarını sildi, mezun olanların ise diplomalarını geçersiz kıldı.

EN FAZLA USULSÜZLÜK İSTANBUL VE BURSA'DA

Konuya ilişkin resmi verilerini paylaşan CHP'li siyasetçi Uğur Kalkan, sahte denklik belgelerinin merkez üssü haline gelen şehirleri tek tek açıkladı. Yakalanan sahte belgelerin illere göre dağılımında çarpıcı rakamlar öne çıktı:

Bursa: 83 sahte denklik belgesi

Çorum: 51 sahte denklik belgesi

Ankara: 34 sahte denklik belgesi

Ordu: 20 sahte denklik belgesi

İzmir: 4 sahte denklik belgesi

Geri kalan usulsüz belgelerin çok büyük bir bölümünün İstanbul'da düzenlendiği aktarılırken, sınır ötesinde ise Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği üzerinden de usulsüz denklik işlemleri yürütüldüğü soruşturma dosyasına girdi.

DANIŞTAY SON NOKTAYI KOYDU

YÖK'ün kayıt silme ve denklik iptali kararlarına karşı usulsüzlük şüphelileri tarafından açılan çok sayıda karşı dava, en üst yargı merci olan Danıştay tarafından karara bağlandı.

Danıştay, YÖK'ün sahte ve usulsüz kayıtları silme yetkisini tam bağımsız bir kararla onayladı. Yargı süreci neticesinde, haksız yere tıp veya hukuk fakültelerinden mezun olan ya da halen okuyan şahısların tüm akademik unvanları ellerinden alındı.

Kaynak: Cumhuriyet