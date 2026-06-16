ÖSYM Başvuru Ekranını Açtı: 2026-YÖKDİL/2 Maratonu Resmen Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 9 Ağustos'ta düzenlenecek olan 2026-YÖKDİL/2 sınavı için başvuruları almaya başladı. Adayların başvurularını 24 Haziran'a kadar tamamlaması gerekiyor.

Son Güncelleme:
ÖSYM Başvuru Ekranını Açtı: 2026-YÖKDİL/2 Maratonu Resmen Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 9 Ağustos'ta yapılacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, başvurular 24 Haziran'a kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri ile "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler
ÖSYM
Son Güncelleme:
Milyonlarca Öğrenci İçin LGS Maratonu Bitti: Sonuç Tarihi Belli Oldu Milyonlarca Öğrenci İçin LGS Maratonu Bitti
Milyonlarca Öğrenci ve Veli Bekliyordu: Bakan Tekin Son Kararı Açıkladı, Ara Tatil Kaldırılıyor mu? Bakan Tekin Son Kararı Açıkladı, Ara Tatil Kaldırılıyor mu?
Sınırı Geçmeden Yurt Dışı Mezunu Olmuşlar! 419 Üniversitelinin Diploması Artık Çöp Sınırı Geçmeden Yurt Dışı Mezunu Olmuşlar! 419 Üniversitelinin Diploması Artık Çöp
LGS'de Yarın Bir İlk Yaşanacak! Öğrencilere Dağıtılacak Beslenme Paketi Görücüye Çıktı LGS'de Yarın Bir İlk Yaşanacak! Öğrencilere Dağıtılacak Beslenme Paketi Görücüye Çıktı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Özel Cephesinde 'Üçlü Plan' Hazırlığı: 'Olur da Baskın Seçim Olursa...' Özel Cephesinde 'Üçlü Plan' Hazırlığı: 'Olur da Baskın Seçim Olursa...'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek Canlı Yayında Açıkladı: 'İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayımız Değil' CHP Genel Başkan Yardımcısı Canlı Yayında Açıkladı: 'İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayımız Değil'
Borçlara Faiz İndirimi! 31 Ağustos'a Kadar Başvuran 72 Ay Taksitle Ödeyecek Borçlara Faiz İndirimi! 31 Ağustos'a Kadar Başvuran 72 Ay Taksitle Ödeyecek
Beylikdüzü Belediyesi'ne Operasyon! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı Beylikdüzü Belediyesi'ne Operasyon
Bakan Gürlek Duyurdu: FETÖ’nün Firari Kadroları İçin Yeni Hamle! Yeni Deliller Dosyalara Girdi Bakan Gürlek Duyurdu: FETÖ’nün Firari Kadroları İçin Yeni Hamle! Yeni Deliller Dosyalara Girdi