ÖSYM Başvuru Ekranını Açtı: 2026-YÖKDİL/2 Maratonu Resmen Başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 9 Ağustos'ta düzenlenecek olan 2026-YÖKDİL/2 sınavı için başvuruları almaya başladı. Adayların başvurularını 24 Haziran'a kadar tamamlaması gerekiyor.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 9 Ağustos'ta yapılacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, başvurular 24 Haziran'a kadar devam edecek.
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri ile "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
2026-YÖKDİL/2: Başvuruların Alınmasıhttps://t.co/Y6AG50VS5d pic.twitter.com/kAmiXXtqiL— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 16, 2026
Kaynak: AA
Son Güncelleme: