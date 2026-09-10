Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yakından İlgilendiriyor! MEB Sınav Takvimini Duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ortak yazılı sınav yapılacak dersleri ve sınav tarihlerini belirledi.

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Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yakından İlgilendiriyor! MEB Sınav Takvimini Duyurdu
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim-öğretim yılında 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde 8 ortak yazılı sınav gerçekleştirilecek. Sınavlarda, öğrencilerin cevaplarını kendilerinin oluşturduğu açık uçlu sorular kullanılacak.

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİ İLGİLENDİRİYOR

Ülke genelindeki ortak yazılı sınavlar, birinci dönemde 6. sınıf matematik, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı, 7. sınıf Türkçe ve 9. sınıf matematik derslerinden, ikinci dönemde ise 7. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı, 6. sınıf Türkçe ve 10. sınıf matematik derslerinden gerçekleştirilecek.

TARİHLER BELLİ OLDU

Birinci dönem birinci yazılı sınavları 11-12 Kasım'da, birinci dönem ikinci yazılı sınavları 5-6 Ocak 2027'de, ikinci dönem birinci yazılı sınavları 6-7 Nisan 2027'de, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları 8-9 Haziran 2027'de yapılacak.

SONUÇLAR TOPLU OLARAK YAYIMLANMAYACAK

Ortak yazılı sınav sonuçlarına göre öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak, okullar ve sınıflar arasında karşılaştırmalı veri oluşturulmayacak. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrencilerin ölçme ve değerlendirmelerinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) esas alınacak.

Uygulama kapsamında öğrencilerin öğrenme düzeylerinin belirlenmesi, öğrenme eksikliklerinin tespit edilmesi ve öğrencilere geri bildirim sağlayacak verilerin oluşturulması hedefleniyor.

Ülke geneli ortak yazılı sınav takvimine "https://meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
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