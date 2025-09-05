Okullarda Kayıt Sırasında 'Zorunlu Bağış' Tartışması: Bakan Tekin Noktayı Koydu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası'nın konuğu oldu. Önemli açıklamalarda bulunan Tekin, "Cumhurbaşkanımızın bu yılı 'Aile yılı' ilan etmesi sebebiyle öğretmen, idareci arkadaşlarımızdan aile temalı etkinliklerin yoğunlaşmasını istiyoruz." dedi.

Orman yangınlarıyla ilgili Tekin, "Tarım ve Orman Bakanımızla birlikte bu yıl ormanların ve ağaçların bakımı anlamında bir dizi etkinliği birlikte yapmak üzere bir karar aldık. Bu yılı, 'Her çocuğumuz bir fidan, ilk dersimiz Yeşil Vatan' mottosuyla başlatacağız. Aile ve Yeşil Vatan temasını gündeme almalarını arkadaşlarımızdan istedik." açıklamasını yaptı.

Okul formalarıyla ilgili de konuşan Bakan Tekin, "Her yıl öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ne marka ne başka hiçbir tanımlama olmaksızın okul kıyafetiyle ilgili bir tanımlama yapsınlar dedik. Bizim kademelerimiz 4 yıl. 4 yıl boyunca kıyafet değişmesin, velinin çocuğu 4 yıl boyunca o kıyafetle okulda devam edebilsin diye böyle bir düzenleme yaptık." diye konuştu.

Okullarda bağış adı altında zorunlu bir ücret istendiğine yönelik haberlerle ilgili konuşan Tekin, "Zorunlu bağış diye bir şey yok. Kayıt parası almaya müsaade etmeyiz." dedi.

Tekin, "Özel okullardan hizmet satın alanlar, bedellerini bankacılık işlemleri üzerinden yapsınlar ki takip edelim ve herhangi bir mağduriyetin ortaya çıkmasını engelleyelim." şeklinde konuştu.

Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planladıklarını da söyledi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA