Milyonlarca Öğrenci ve Veli Bekliyordu: Bakan Tekin Son Kararı Açıkladı, Ara Tatil Kaldırılıyor mu?

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Eğitim camiasında ve sosyal medyada uzun süredir tartışılan "Ara tatiller kaldırılacak, yaz tatiline eklenecek" iddiaları hakkında yeni açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliyi yakından ilgilendiren akademik takvim detaylarını paylaştı. Bakan Tekin, ara tatil uygulamasının önümüzdeki dönemde de aynen korunacağını belirterek tartışmalara son noktayı koydu.

İKİNCI DÖNEM TATİLİ BAYRAMLA BİRLEŞİYOR

Bakanlığın yeni planlamasına göre, önümüzdeki eğitim-öğretim yılının ilk yarısında geleneksel kasım ara tatili takvime uygun şekilde yapılacak. İkinci yarıyıldaki ara tatil dönemi ise dini bayram takvimiyle entegre edilecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, konuya ilişkin önemli detaylar paylaşan Bakan Tekin, "Akademik takvimi yakında yayımlayacağız. Önümüzdeki yıl, birinci yarıyıl ara tatil yapacağız, ikinci yarıyıl ise ara tatil dönemi Ramazan Bayramı’nın olduğu haftaya denk düşüyor" ifadelerini kaydetti.

Bu formülle birlikte ikinci dönemdeki tatil, bayram tatiliyle birleştirilerek tek bir haftada eritilmiş olacak.

Daha önce yapılan resmi açıklamalarda, ara tatillerin verimliliği üzerine anket ve saha çalışmaları yürütüldüğü belirtilmiş, bu tatillerin tamamen kaldırılarak yaz tatili süresine dahil edilebileceğinin sinyalleri verilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi