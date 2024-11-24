Eğitime Kar Engeli! Tatil Haberleri Peş Peşe Geldi

Meteoroloji soğuk hava dalgasına karşı pek çok kenti uyardı. Yurdun geneli ise beyaza büründü. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, öğrenciler için tatil haberleri peş peşe geldi.

NEVŞEHİR, KAYSERİ VE NİĞDE

Nevşehir, Kayseri ve Niğde gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

ADANA

Adana'nın ise Tufanbeyli ilçesi genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşın 25 Kasım Pazartesi günü eğitim- öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de bugün sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının 25 Kasım tarihine kadar devam edeceği ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmayla birlikte ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime 1 günlüğüne ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser ve kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin de 1 günlüğüne idari izinli sayılacağı kaydedildi.

YOZGAT

Yozgat Valiliği, okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Duyuruda, "İlimiz genelinde 25 Kasım 2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de aynı tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.