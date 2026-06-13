Milyonlarca Öğrenci İçin LGS Maratonu Bitti: Sonuç Tarihi Belli Oldu

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, iki oturumun da tamamlanmasıyla başarılı bir şekilde sona erdi,1 milyon 22 bin 658 aday, saat 12.50 itibarıyla derin bir nefes aldı.

SÖZEL KOLAY, SAYISAL ZORLADI

Yurt içinde 81 ilde, yurt dışında ise 8 ülkede eş zamanlı yürütülen sınav sonrası çocuklarını alkışlarla karşılayan velilerin heyecanı kameraya yansıdı. Sınavdan çıkan öğrencilerin ilk yorumları ise sayısal oturumun daha belirleyici olduğu yönünde birleşti.

Adaylar genellikle ilk oturumda yer alan Türkçe ve sosyal bilimler sorularının rahat geçildiğini belirtti. İkinci oturumdaki matematik ve fen bilimleri soruları ise birçok öğrenciyi zorladı ve süre kontrolünü zorlaştırdı.

Oturum arasında dağıtılan yulaf bar, ceviz ve kuru üzümlü enerji paketleri öğrencilerden tam not aldı.

CEVAP ANAHTARI BUGÜN, SONUÇLAR 10 TEMMUZ'DA

Sınavın bitmesiyle birlikte hem öğrenciler hem de eğitimciler için değerlendirme süreci başladı. MEB takvimine göre süreç şu şekilde işleyecek:

Cevap Anahtarı: LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarının bugün bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

Kitapçık Dağıtımı: Öğrenciler, kendi soru kitapçıklarını pazartesi gününden itibaren okullarından teslim alabilecek.

Sonuç Günü: Sınav sonuçları 10 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Öğrencilere basılı bir sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek, sonuçlar dijital ortamda açıklanacak.

CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.





3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK

LGS puanları hesaplanırken her bir alt test için öğrencilerin ham puanları hesaplanacak. Sınavda 3 yanlış cevap, 1 doğru cevabı sistem dışı bırakacak. 10 Temmuz'da sonuçlarla birlikte tercih kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci resmen başlayacak.

Sınava girmeyen öğrenciler ise ikametgahlarına en yakın liselere yerel yerleştirme yöntemiyle yerleşecek.

Kaynak: AA