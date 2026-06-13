Milyonlarca Öğrenci İçin LGS Maratonu Bitti: Sonuç Tarihi Belli Oldu

1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisinin ter döktüğü LGS merkezi sınavı iki oturumun tamamlanmasıyla resmen sona erdi. Sınav stresini geride bırakan adaylar için soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı, MEB sonuçların açıklanacağı net tarihi 10 Temmuz olarak duyurdu.

Son Güncelleme:
Milyonlarca Öğrenci İçin LGS Maratonu Bitti: Sonuç Tarihi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, iki oturumun da tamamlanmasıyla başarılı bir şekilde sona erdi,1 milyon 22 bin 658 aday, saat 12.50 itibarıyla derin bir nefes aldı.

SÖZEL KOLAY, SAYISAL ZORLADI

Yurt içinde 81 ilde, yurt dışında ise 8 ülkede eş zamanlı yürütülen sınav sonrası çocuklarını alkışlarla karşılayan velilerin heyecanı kameraya yansıdı. Sınavdan çıkan öğrencilerin ilk yorumları ise sayısal oturumun daha belirleyici olduğu yönünde birleşti.

Adaylar genellikle ilk oturumda yer alan Türkçe ve sosyal bilimler sorularının rahat geçildiğini belirtti. İkinci oturumdaki matematik ve fen bilimleri soruları ise birçok öğrenciyi zorladı ve süre kontrolünü zorlaştırdı.

Oturum arasında dağıtılan yulaf bar, ceviz ve kuru üzümlü enerji paketleri öğrencilerden tam not aldı.

CEVAP ANAHTARI BUGÜN, SONUÇLAR 10 TEMMUZ'DA

Sınavın bitmesiyle birlikte hem öğrenciler hem de eğitimciler için değerlendirme süreci başladı. MEB takvimine göre süreç şu şekilde işleyecek:

  • Cevap Anahtarı: LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarının bugün bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.
  • Kitapçık Dağıtımı: Öğrenciler, kendi soru kitapçıklarını pazartesi gününden itibaren okullarından teslim alabilecek.
  • Sonuç Günü: Sınav sonuçları 10 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Öğrencilere basılı bir sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek, sonuçlar dijital ortamda açıklanacak.

CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.


3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK

LGS puanları hesaplanırken her bir alt test için öğrencilerin ham puanları hesaplanacak. Sınavda 3 yanlış cevap, 1 doğru cevabı sistem dışı bırakacak. 10 Temmuz'da sonuçlarla birlikte tercih kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci resmen başlayacak.

Sınava girmeyen öğrenciler ise ikametgahlarına en yakın liselere yerel yerleştirme yöntemiyle yerleşecek.

Kaynak: AA

Etiketler
LGS Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğrenci
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Milyonlarca Öğrenci ve Veli Bekliyordu: Bakan Tekin Son Kararı Açıkladı, Ara Tatil Kaldırılıyor mu? Bakan Tekin Son Kararı Açıkladı, Ara Tatil Kaldırılıyor mu?
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
LGS'de Yarın Bir İlk Yaşanacak! Öğrencilere Dağıtılacak Beslenme Paketi Görücüye Çıktı LGS'de Yarın Bir İlk Yaşanacak! Öğrencilere Dağıtılacak Beslenme Paketi Görücüye Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'nün 'Işık Evi' Yapılanmasına Darbe: 12 İlde Operasyon, 41 Tutuklama FETÖ'nün 'Işık Evi' Yapılanmasına Darbe: 12 İlde Operasyon, 41 Tutuklama
Resmi Gazete'de Yayımlandı! İki Ülke Arasında 90 Günlük Vizesiz Dönem İki Ülke Arasında 90 Günlük Vizesiz Dönem
Milyonların Gözü Bu Rakamlarda: Temmuz Ayı Emekli ve Memur Zam Oranları Netleşti Temmuz Ayı Emekli ve Memur Zam Oranları Netleşti
Gece Yarısı Gelen SMS'ler Çeteyi Ele Verdi: Kredi Kartlarını Otomatik Yazılımla Patlatacaklardı Gece Yarısı Gelen SMS'ler Çeteyi Ele Verdi
16 Yıllık Sis Perdesi Topuk Kanıyla Aralandı: Çöp Konteynerine Bırakılan Bebek Dosyası Aydınlatıldı Çöp Konteynerine Bırakılan Bebek Dosyası Aydınlatıldı