MEB'den Kritik Düzenleme: Öncelik Artık Sınıf Öğretmenlerinde Değil

MEB, anaokullarında müdür görevlendirilmesine ilişkin düzenlemeye gitti. Görevlendirmelerde öncelik artık sınıf öğretmenlerine değil okul öncesi öğretmenlerine verilecek.

"Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, anaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde aranan özel şartlara ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

ÖNCELİK ARTIK SINIF ÖĞRETMENLERİNDE DEĞİL

Bu kapsamda ilgili bentte "Anaokulları için okul öncesi veya sınıf öğretmenliği" ibaresinde yer alan "sınıf öğretmenliği" ifadesi birinci öncelik olmaktan çıkarıldı. Görevlendirmelerde öncelik, okul öncesi öğretmenlerine verilecek.

Sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmenlerinin tercihlerinin ardından boş kalan anaokulları için müdürlük başvurusunda bulunabilecek.

Kaynak: AA

