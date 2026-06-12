LGS'de Yarın Bir İlk Yaşanacak! Öğrencilere Dağıtılacak Beslenme Paketi Görücüye Çıktı

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LGS sınavının yapılacağı sınav merkezlerinden öğrencilerin sınava rahat ve güvenli bir ortamda girebilmesi için gerekli düzenlemeler ve son kontroller gerçekleştirildi yapıldı.

YÜZ BİNLERCE ÖĞRENCİYE BESLENME PAKETİ

Sınav salonları ve ortak kullanım alanları temizlenirken; öğrenciler için sınıflardaki masalara su ile kuru meyveli yulaf bar, ceviz ve kuru üzümden oluşan beslenme paketleri yerleştirildi. Görevliler, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sınavların gerçekleştirileceği sınıflarda son kontrollerini yaptı.

LGS SINAVINA DÜNYA KUPASI DÜZENLEMESİ

Normal şartlar altında 14 Haziran Pazar günü düzenlenmesi beklenen LGS sınavı, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılmasını hak etmesi ve ilk maçının pazar gününe denk gelmesi nedeniyle bir gün öne yani 13 Haziran cumartesi gününe çekildi.

Bu sebeple, LGS sınavının gerçekleşeceği okulların hazırlıklarının tamamlanması ve son kontrollerin yapılabilmesi için ülke genelinde bugün ilk ve orta dereceli tüm okullar tatil edildi.

SONUÇLAR 10 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre; bu yıl LGS merkezi sınavına 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu saat 11.30'da başlayacak.

Öğrenciler, sözel ve sayısal alanlardan oluşan toplam 90 soruyu yanıtlayacak. Öte yandan sınav güvenliğinin artırılması amacıyla sınav binalarında yapay zeka destekli kamera sistemleri de kullanılacak. LGS sonuçları, 10 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak: DHA