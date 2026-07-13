LGS'de Tercih Maratonu Başladı: En Fazla 20 Okul Seçilebilecek

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, yüz binlerce öğrenci ve velinin merakla beklediği tercih sürecini bugün (13 Temmuz) resmen başlattı.

Adaylar, 27 Temmuz tarihine kadar tercih başvurularını e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Öğrenciler, yerel yerleştirme, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere toplam 3 grupta tercih hakkına sahip olacak.

TERCİH ALGORİTMASINDA 'YEREL YERLEŞTİRME' ŞARTI

İlk olarak yerel yerleştirme ekranı açılacak ve öğrenciler burada en fazla 5 okul tercih edebilecek. İlk 3 tercihin kayıt alanından seçilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme işlemini tamamlayan adaylar, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullardan en fazla 10, pansiyonlu okullardan ise en fazla 5 okul seçebilecek. Böylece öğrenciler toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerleştirmeye esas nakiller ise iki dönemde gerçekleştirilecek; her dönemde merkezi, yerel ve pansiyonlu okullar için ayrı ayrı en fazla 3 tercih yapılabilecek.

SONUÇ TAKVİMİ

LGS kapsamındaki ortaöğretim kurumları tercih sürecinin 13-27 Temmuz tarihleri arasında tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Kaynak: İHA