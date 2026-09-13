KPSS'de Son Oturum Başladı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi'nin 3'üncü ve son oturumu başladı.

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KPSS'de Son Oturum Başladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının son oturumu başladı.

SON SINAV BAŞLADI

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri uygulanıyor. Adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre veriliyor.

Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.

Kaynak: DHA

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