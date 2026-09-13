KPSS'de Son Oturum Başladı
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi'nin 3'üncü ve son oturumu başladı.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının son oturumu başladı.
SON SINAV BAŞLADI
Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri uygulanıyor. Adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre veriliyor.
Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.
Kaynak: DHA
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