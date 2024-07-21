KPSS Alan Bilgisi Son Oturumu Başladı

Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca hazılanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi'nin son oturumu başladı. İşletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumun sonuçları ise 23 Ağustos’ta açıklanacak.

KPSS Alan Bilgisi Son Oturumu Başladı

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumuna başvuran adaylar, 30 il, 35 sınav merkezinde 09.00 itibarıyla merkeze alınmaya başlandı. Girişte detaylı aramaya tabi tutulan adaylar, yanlarında toka, küpe, saat ve benzeri takıların bulunmaması için uyarıldı. Saat 10.00'a kadar sınav merkezine adaylar alınmaya devam edildi. Ardından kapılar kapatıldı. Saat 10.15 itibarıyla da sınav başladı.

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Sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.

Kaynak: İHA

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