KPSS Adayları Ekran Başına! ÖSYM Giriş Belgelerini Erişime Açtı
ÖSYM, 6 Eylül'de gerçekleştirilecek olan 2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar sınav yerlerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden öğrenebilecek.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, kamu personeli adaylarının uzun süredir beklediği 2026-KPSS Lisans Sınavı'na ilişkin sınav giriş belgelerini resmen erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 6 Eylül'de uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
GİRİŞ BELGELERİ AİS EKRANINDA
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, 6 Eylül'de saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Kaynak: AA
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