KAYMEK’ten 900 Öğrenciye Seviye Tespit Sınavı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, Genç KAYMEK Tesisleri’nde YKS Hazırlık Kursu’na katılmak isteyen öğrencilere seviye tespit sınavı gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören sınava, 900 öğrenci katılım sağladı.

Toplumun ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayan KAYMEK, eğitimli insanın toplumu güzelleştireceği şuuruyla hareket ederek, çağın ihtiyaçlarını gözeterek kurs çeşitliliğini sürekli yeniliyor. Genç KAYMEK Tesisleri’nde sınav heyecanı yaşandı. Genç KAYMEK İhtisas Tesisi’nde YKS Hazırlık Kursu’na katılmak isteyen öğrencilere seviye tespit sınavı gerçekleştirildi. Tesislerde eş zamanlı olarak başlayan sınava toplamda 900 öğrenci katılım sağladı.

Öğrenciler, bu tür faaliyetler ile uzman eğitimciler eşliğinde çok önemli fırsatlar yakaladıklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: İHA