İlk TÜRKÇEDİL Sınavının Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkçenin uluslararası standartlarda öğretimi ve belgelendirilmesi sürecinde milat niteliği taşıyan Türkçe Dil Yeterlikleri e-Sınavı (TÜRKÇEDİL) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dil seviyelerini belirlemek amacıyla 25 Nisan tarihinde ilk kez gerçekleştirilen elektronik sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

4 TEMEL DİL BECERİSİ ÖLÇÜLDÜ

TÜRKÇEDİL sınavı, geleneksel sınav modellerinden farklı olarak katılımcıların "okuma, yazma, konuşma ve dinleme" becerilerini ayrı ayrı ve kapsamlı bir şekilde ölçen bir altyapıyla dijital ortamda uygulandı. Türkçenin küresel ölçekte geçerliliğini ve akademik olarak belgelendirilmesini kolaylaştırmayı hedefleyen sınav, MEB'in e-sınav merkezlerinde başarıyla yürütüldü.

SONUÇLAR İNTERNET ADRESİNDEN SORGULANABİLİYOR

Adaylar, sınavda gösterdikleri performans ve elde ettikleri başarı durumlarını gösteren sınav sonuç belgelerine, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde açılan resmi "turkcedil.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden kimlik bilgileriyle giriş yaparak anlık olarak erişebilecekler.

Kaynak: AA