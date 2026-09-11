Hafta Sonu KPSS'de Yoğun Mesai Yaşanacak

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre; KPSS Lisans Alan Bilgisi 1'inci oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 12 Eylül Cumartesi saat 10.15'te, 2'nci oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) aynı gün 14.45'te başlayacak.

İLK GÜN 150, İKİNCİ GÜN 160 DAKİKA VERİLECEK

Her iki oturumda da adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Birinci oturum saat 12.45'te, 2'nci oturum 17.15'te sona erecek. KPSS Lisans Alan Bilgisi 3'üncü oturumu ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek. 3'üncü oturum 12.55'te sona erecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Oturumlarda ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

ÇOKTAN SEÇMELİ 40'AR SORU YÖNELTİLECEK

KPSS Alan Bilgisi oturumlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak. Sınavlarda adaylara, çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak ve İstatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak.

SINAV SONUÇLARI 7 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' adresinde erişime açıldı. Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. KPSS sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. 2025-KPSS sonuçları sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl geçerliliğini koruyor. 2025-KPSS’ye giren adaylardan A grubu kadrolarına başvurmak isteyenler, istedikleri takdirde puanlarını yükseltmek için 2026-KPSS'ye girebilecek.

‘201 BİN 203 BAŞVURU GELDİ’

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 30 ilde, 35 sınav merkezinde uygulanacağını belirterek, "1'inci oturuma 56 bin 575, 2'nci oturuma 84 bin 944, 3'üncü oturuma ise 59 bin 684 aday olmak üzere oturumlara toplam 201 bin 203 başvuru geldi. İlk oturuma başvuran adayların 30 bin 833’ünü kadınlar, 25 bin 742’sini erkekler oluşturdu. 2'nci oturumda 49 bin 109 kadın aday, 35 bin 835 erkek aday başvurusu bulunmakta ve 3'üncü oturuma ise 33 bin 974 kadın aday, 25 bin 710 erkek aday başvurmuş durumda" dedi.

BİN 683 ADAY SINAV ÜCRETİNDEN MUAF TUTULDU

Hafta sonu yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumlarının adayların mesleki bilgi ve yeterliliklerinin değerlendirilmesi açısından önemli bir aşama olduğunu aktaran Ersoy, "Sınavlar için 483 bina, 7 bin 274 salon kullanılacak. Oturumlarda 25 bin 551 kişi görev yapacak. Sınav güvenliği için 3 bin 26 emniyet görevlisi sahada olacak. 3 oturuma toplam 683 engelli aday katılacak. Alan Bilgisi oturumlarına başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1683 aday bu haktan yararlandı. Hükümlü veya tutuklu olarak bulunan ve sınava başvuran 33 aday Alan Bilgisi oturumlarına katılacak. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 27 bina sınavlarda kullanılacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA