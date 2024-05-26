Ankara'da öğretmenlere sert müdahale! Özel sektör öğretmenleri Bakanlığa yürüdü: "Patronların bakanı Yusuf Tekin istifa!"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenler, sabah saatlerinde Kızılay Güvenpark'ta toplandı. Farklı illerden gelen öğretmenlerden oluşan grup, MEB önünde taleplerini dile getiren basın açıklaması yaptı. Öğretmenler, açıklamanın ardından, Bakanlığa yakın mesafede bulunan TBMM'nin yanındaki Milli Egemenlik Parkı'na giderek, burada oturmak eylemi yapmak istedi. Polis, Milli Egemenlik Parkı'na yürümek isteyen öğretmenlere müdahale etti. Çıkan arbedede öğretmenlerden yaralananlar oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya davet eden öğretmenler, “Patronların Bakanı Yusuf Tekin istifa”, “Öğretmenler birlikte, birlikte güçlü” “Sözünü tutmayan Bakan Tekin istifa” sloganları attı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Eğitimde yaşanan sorunları protesto eden öğretmenler Meclis'e yürümek istediklerinde polis sert müdahale etti. Bir polis öğretmenlere silah çekti.

Bir polisin öğretmenlere silah çekmesinin ardından öğretmenler, "Öğretmene nasıl silah çekersin, sizi biz yetiştiriyoruz" diyerek tepki gösterdi. Öğretmenlerin MEB önünde bekleyişi sürüyor.

“VİCDAN ONLAR İÇİN BİR ÖĞRETMENİN PATRONA EZİLMESİ DEMEKTİR”

Öğretmenler şu açıklamaları yaptı:

“Öğretmene verilen değer kamuda ya da özelde fark etmeksizin öğretmenler asgari ücretle çalıştırılamaz diyemediği müddetçe biz bu mücadeleyi vereceğiz. Ne gözaltından ne tutuklamadan ne patronlardan korkuyoruz ne geri adım atıyoruz. Bu ülkede eğer öğretmene değer gösteriyoruz diyorlarsa özel eğitim kurumlarında öğretmenler asgari ücretlerle çalıştırılamaz diyecekler. Bunu güvence altına alacaklar. Bunu yapmayanlar açık bir şekilde patronların yanında yer alıyor demektir.

Patronlar tarafından yönetiliyor demektir. Çünkü bizim Yusuf Tekin kendisi de nisan ayında bu taban maaş uygulaması 3 formül şeklinde geçecek dedi. Bunu siz istiyorsunuz diye değil biz zaten yapacağız dediler. Biz vicdanlı insanlarız dediler. Adaleti savunuruz dediler, adalet işte burada. Vicdan onlar için bir öğretmenin patronların karşısında ezilmesi demektir. Bakın biz TBMM’ye sesleniyoruz, AKP’ye, Saadet Partisi’ne, MHP’ye, YRP’ye, DEM Parti’ye, CHP’ye sesleniyoruz, tüm partilere sesleniyoruz. Her şey sizin Öğretmenlik Meslek Kanunu komisyona geldiğinde alacağınız bir doğru tavra bakıyor.”

Özel Öğretmenler Sendikası MYK Üyesi Ozan Fındık, yaşanan arbedeye ilişkin Halk TV'ye konutşu.

" Yusuf Tekin bize ÖMK'nin Meclis'e gireceğini söz vermişti. Çok büyük bir patron lobisi var. Biz öğretmenler olarak bize yalan söylendiği için tepkiliyiz. Öğretmenlerden kaçırılan bir meslek kanunun olduğu için Meclis önündeyiz."

1 ÖĞRETMEN YARALANDI

"Bir arkadaşımız yaralandı. Zorluk altında yürüdük. Polis ve öğretmen karşı karşıya geldi. Tek isteğimiz öğretmenlerin asgari ücrete çalışmaması. Biz ÖMK'nin Meclis'e geleceği sürece kadar bir eğitim nöbeti başlatacağız görüşmelerimiz hala sürüyor."

“MÜDAHALE EDENLERİN ÇOCUKLARINI DA BİZ EĞİTECEĞİZ”

Polis müdahalesi sırasında burnundan yaralanan öğretmen Muhammed Şahin, “Öğretmenler, taban maaş hakları için burada. Yasa dışı bir işlem yapmıyoruz. Hakkımızı, legal yöntemlerle istiyoruz ama yapılan müdahale orantısız. Karşımızdakiler de bu ülkenin vatandaşı. Tek isteğimiz taban maaş. Müdahale edenlerin de bizden yana olması lazım, yarın onların çocuklarını da biz eğiteceğiz.” diye konuştu.