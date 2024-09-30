Ankara Üniversitesi Akıllanmıyor! Boy Boy Adrese Teslim Kadro

Yüzlerce akademisyen kadro beklerken Eski AKP Milletvekili Necdet Ünivar’ın rektör olduğu Ankara Üniversitesi’nde adrese teslim ilanlar açıldı. Rektörlük Resmi Gazete’de 77 öğretim üyesi ve 14 öğretim elemanı için ilan yayımladı. Ancak verilen ilanlarda aranan kriterlerin belli kişileri işaret etmesi dikkat çekti.

Özellikle İletişim Fakültesi için çıkılan ilanda Yeni Medya bölümü için aranan kriterlerin söz konusu alanla ilgili olmadığı belirtildi. İletişim Fakültesi bu yılın başında kurulan Yeni Medya bölümünün yapay zekâ, tasarım, animasyon gibi derslerden oluştuğu aktarıldı. Verilen ilanlarda ise bilim iletişimi, yerel medya gibi alanlarda çalışmak olmak koşulu arandı.

YENİ MEDYA KADROSU İÇİN SAĞLIK İLETİŞİMİ ŞARTI

İletişim Fakültesinde bu yılın başında kurulan ve yapay zekâ, tasarım, animasyon gibi derslerle müfredatı oluşturulan Yeni Medya ve İletişim bölümü için talep edilen şartların hiçbirisinde yeni medyaya özgü nitelikler yer almıyor. Toplamda üç öğretim üyesinin talep edildiği bölüm için verilen ilanda profesör kadrosu için ‘bilim iletişimi’ alanında çalışmış olmak şartı aranırken, doktor öğretim üyeliği için ‘yerel medya’ konusunda çalışmış olmak koşulu aranıyor.

Doçentlik için verilen ilanda ise adayın bütün çalışma alanları tanımlanırken bu alanlar arasında ‘hayvan hakları’ da sıralanıyor:

‘Halkla İlişkiler bilim alanında doçent ünvanı almış olmak. Halkla ilişkiler, yeni medya, toplumsal cinsiyet, sivil toplum kuruluşları, hayvan hakları, üniversite öğrencileri, sağlık iletişimi konularında çalışmaları olmak.’

MAHKEME KARARI DERS OLMADI

Ankara Üniversitesi daha önce de benzer bir durum nedeniyle mahkemelik olmuştu. Rektörlük 8 Eylül 2023 tarihinde İletişim Fakültesi için ilana çıkmış ve Halkla İlişkiler Anabilim Dalı’na alınacak Dr. Öğr. Üyesi için şu koşullara yer verilmişti:

“İletişim Bilimleri, İletişim Tasarımı ya da Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Kurumsal iletişim alanında sektör deneyimi sahibi olmak. Dijital iletişim, eleştirel çalışmalar ve toplumsal cinsiyet gibi alanlarda çalışmaları bulunmak. Bir yükseköğretim kurumunda iletişim bilimleri alanında asgari iki yıl ders verme deneyimine sahip olmak ve multidisipliner dersler vermiş olmak.”

İlanın yalnızca bir kişiyi tanımladığı gerekçesiyle açılan davada Ankara 2. İdare Mahkemesinin 15 Aralık 2023 tarihinde ilanın iptaline karar vermişti. Mahkeme kararında ilan için “Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında doktora yapmış olmak” şartı yeterli görülmüştü.

Ankara Üniversite açılan ilanda dikkat çeken diğer alanlar şu şekilde:

Veterinerlik Fakültesi / Veterinerlik Mikrobiyoloj Anabilim Dalı Dr. Öğr.Üyesi kadrosu: ‘Veteriner Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak. Salmonella spp. molektiler tiplendirilmesi ile bakterilerde virulens özelliklerinin ve antibiyotik dirençliliğin molektiler yöntemlerle belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak.’

Eğitim Bilimleri Fakültesi / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Doçentlik kadrosu: ‘Eğitim Bilimleri (Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme) alanında doçent ünvanı almış olmak. Uluslararası geniş ölçekli testler, makine öğrenmesi ve klinik becerilerin ölçülmesi konularında çalışmaları olmak.’

Mühendislik Fakültesi / Genel Astronomi Anabilim Dalı Profesör kadrosu: ‘Astronomi, Astrofizik, Uzay Bilimleri alanında doçent ünvanı almış olmak. Ötegezegenler ve yakın çift yıldızlar üzerine tayfsal ve fotometrik çalışmaları olmak.’

Mühendislik Fakültesi / Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı Doçent kadrosu: ‘Fizik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Sinkrotron ışınımına dayalı X-ışını Raman Saçılma Spektroskopisi konusunda deneysel çalışmaları olmak.’

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Profesör kadrosu: ‘Uzaktan algılanmış görüntülerin işlenmesi, sınıflandırılması, görüntü füzyonu ve İnsansız Hava Araçları ile 3 Boyutlu nokta bulutu üretimi ve işlenmesi konularında çalışmaları olmak.’

Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Doçent kadrosu: ‘Yer Bilimleri Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak. Granit petrolojisinde veya distal Skam yataklar, 3B cevher modellemesi ve bilgisayar programlama konusunda çalışmaları olmak.’

Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Profesör kadrosu: ‘Kimya Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak. Membran teknolojileri, 2-boyutlu nano-gözenekli inorganik ve hibrit malzemeler ve moleküler elek membran uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.’

Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi kadrosu: ‘Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Nanokompozit katalizörler ile elektro-katalitik ve fotoelektro-katalitik ileri oksidasyon prosesleri konusunda çalışmaları olmak.’

Mühendislik Fakültesi / Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Anabilim Dalı Doçent kadrosu: ‘Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent ünvanı almış olmak. Yapay zeka alnında bulanık esnek kümeye dayalı makine öğrenmesi, meta-sezgisel optimizasyon; görüntü işleme alanında şifreleme, gürültü giderme ve görüntü erişimi konularında çalışmaları olmak.’

Kök Hücre Enstitüsü / Kök Hücre ve Yenileyici Tıp Anabilim Dalı Doçent kadrosu: ‘Kimya alanında doçent ünvanı almış olmak. Arayüz doku mühendisliği, pluripotent kök hücre ve hücre kültürü deselülerizasyonu konularında çalışmaları olmak. GMP kalite kontrol deneyimine sahip olmak.’

Kaynak: Gerçek Gündem