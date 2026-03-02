YKS'ye Girecek Olanlar Dikkat! Başvurularda Son Gün

ÖSYM tarafından 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün saat 23.59’da sona eriyor.

Son Güncelleme:
YKS'ye Girecek Olanlar Dikkat! Başvurularda Son Gün
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmak isteyen milyonlarca üniversite adayı için geri sayım sürüyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) paylaşılan takvimine göre 6 Şubat 2026 cuma günü başlayan üniversite sınavı başvuruları bugün gece saat 23.59’da sona erecek.

Bu tarihten sonra kayıt ekranına erişim kapatılacak, ancak geç başvuru dönemi 10-12 Mart tarihleri arasında yapılabilecek.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını bireysel olarak YKS başvuru ekranı (ÖSYM-AİS) üzerinden veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifreyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) giriş yapan adaylar, başvurularını gerçekleştirebiliyor.

2026 YKS ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yıl gerçekleştirilecek üniversite sınavının her bir oturumu için adaylar, 700 liralık bir ücret ödeyecek. Öğrenciler, sınav ücretini 3 Mart 2026’a kadar bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM’nin AİS sistemindeki “Ödemeler” bölümünden kredi/banka kartıyla yatırabiliyorlar. TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyenler toplamda daha yüksek ücret ödeyecek şekilde seçim yapabiliyor.

2026 YKS NE ZAMAN?

  • Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi
  • Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar sabahı
  • Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar öğleden sonra

Bu üç oturum, YKS kapsamında sınav takvimine göre uygulanacak.

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan tarihe göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ÖSYM YKS
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
MEB'den Kritik Düzenleme: Öncelik Artık Sınıf Öğretmenlerinde Değil Kritik Düzenleme, Öncelik Artık Sınıf Öğretmenlerinde Değil
Milli Eğitim Bakanlığı Açıkladı: Milyonlarca Öğrenciye Kötü Haber Milli Eğitim Bakanlığı Açıkladı: Milyonlarca Öğrenciye Kötü Haber
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşı Üçüncü Gününde | İran, Netanyahu'nun Ofisini Hayber Füzeleriyle Vurdu İran, Netanyahu'nun Ofisini Vurdu, 'Dost Ateşi' 3 ABD Uçağını Düşürdü
Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar İsmail Kaani'ye Çevrildi! Saldırıdan Dakikalar Önce Ayrılmış Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar O İsme Çevrildi
Emeklinin Bayram İkramiyesine Zam Gelecek mi? AK Parti'den Yeni Açıklama Bayram İkramiyesine Bu Yıl Zam Yok
ABD-İran Savaşı Altını Vurdu, Rekora Koşuyor: Piyasalar Yangın Yeri ABD-İran Savaşı Altını Vurdu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi Tanju Özcan ve 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi