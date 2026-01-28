2026-TUS 1. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Başvuruları Başladı

15 Mart'ta düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın başvuruları başladı.

2026-TUS 1. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Başvuruları Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 15 Mart'ta düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvuruları başladı.

SON GÜN 5 ŞUBAT

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2026-TUS 1. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem başvuruları, 5 Şubat'a kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler
ÖSYM TUS
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Resmen Duyuruldu: YÖK'ten 4 Üniversite Hakkında Karar YÖK'ten 4 Üniversite Hakkında Karar
18 Milyon Öğrenci İçin Son Ders Zili Yarın: Yarıyıl Tatili Başlıyor 18 Milyon Öğrenci İçin Son Ders Zili Yarın
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün Şüpheli Ölümü: Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in Uyuşturucu Test Sonucu Çıktı Oğlunun Uyuşturucu Test Sonucu Çıktı
Hakan Taşıyan'dan Korkutan Haber! Durumu Çok Ciddi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girdi Durumu Çok Ciddi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girdi
Suriye ve Gazze İçin Diplomasi Trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Görüştü
Fed Kararı Öncesi Yine Zirveyi Gördü: Altında Rekor Serisi Fed Kararı Öncesi Yine Zirveyi Gördü
Trabzon'daki 3.8'lik Deprem Sonrası Ürküten Uyarı: 'Güvenli Şehir Yanılgısı Bitti, 6.6'lık Depreme Hazır Olun' 'Güvenli Şehir Yanılgısı Bitti, 6.6'lık Depreme Hazır Olun'