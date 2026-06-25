18 Milyon Öğrenci İçin Yaz Tatili Başlıyor: Yarın Karne Zili Çalacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen, yarın son ders zilinin çalmasıyla birlikte 2025-2026 eğitim-öğretim yılını tamamlayarak yaz tatiline girecek.

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18 Milyon Öğrenci İçin Yaz Tatili Başlıyor: Yarın Karne Zili Çalacak
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İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 8 Eylül 2025'te ders başı yaptı. Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart tarihlerinde yapıldı.

YARIN SON DERS ZİLİ ÇALIYOR

2 Şubat'ta başlayan ikinci dönem ise yarın sona erecek. Öğrenciler, eğitim öğretimin yorgunluğunu yarınki son ders zilinin ardından atacak.

SINAV SONUÇLARI İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ

Ortaokul son sınıf öğrencileri, 13 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını 10 Temmuz'da öğrenecek. Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 20-21 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşadı. 20 Haziran'da düzenlenen YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran'da yapılan ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi'nin sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

YENİ EĞİTİM YILI 14 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Öğretmenlerin 2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri ise 29-30 Haziran'da Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı için 14 Eylül'de ders başı yapılacak.

Kaynak: AA

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