18 Milyon Öğrenci İçin Son Ders Zili Yarın: Yarıyıl Tatili Başlıyor

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarından itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek. İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

18 Milyon Öğrenci İçin Son Ders Zili Yarın: Yarıyıl Tatili Başlıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere yarın karnelerini alacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verilecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

19 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart'ta yapılacak.

2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Tatil
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Hangi Fakültelerde Kontenjan Azaltılacak, Üniversite Ne Zaman 3 Yıla Düşecek? YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Açıkladı Hangi Fakültelerde Kontenjan Azaltılacak, Üniversite Ne Zaman 3 Yıla Düşecek?
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Resmen Duyuruldu: YÖK'ten 4 Üniversite Hakkında Karar YÖK'ten 4 Üniversite Hakkında Karar
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Yeni Uyuşturucu Operasyonu: Milli Voleybolcu Derya Çayırgan Dahil 19 Kişi Gözaltında Ünlülere Yeni Uyuşturucu Operasyonu
Kar Geri Geliyor! Günlerce Sürecek Soğuk Hava Dalgası Tüm Yurdu Saracak Kar Geri Geliyor! Günlerce Sürecek Soğuk Hava Dalgası Tüm Yurdu Saracak
Talep Patlaması Sonrası Devlet Harekete Geçti: Hileli Başvurana Hapis Cezası Gelecek Talep Patlaması Sonrası Devlet Harekete Geçti: Hileli Başvurana Hapis Cezası Gelecek
Trafikte Bunları Yapan Sürücü Yandı: Yeni Trafik Yasası Geliyor! Cezalar Katlanıyor Yeni Trafik Yasası Geliyor! Cezalar Katlanıyor
Çorum'da Aranan Yaşlı Adam Ormanda Bulundu Çorum'da Aranan Yaşlı Adam Ormanda Bulundu