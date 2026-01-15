18 Milyon Öğrenci İçin Son Ders Zili Yarın: Yarıyıl Tatili Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere yarın karnelerini alacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verilecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

19 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart'ta yapılacak.

2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.

