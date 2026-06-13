1 Milyondan Fazla Öğrenci İçin Büyük Gün: LGS Maratonu Başladı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve liselere geçişin kapısını aralayan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yurt içinde ve yurt dışında eş zamanlı olarak başladı. Sınava başvuran 1 milyon 22 bin 658 öğrenci, iki oturumlu maratonda ter döküyor.

Sınav, Türkiye genelinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda gerçekleştiriliyor. Türkiye sınırlarını da aşan sınav, yurt dışındaki 8 ülkede yer alan 11 sınav merkezinde de aynı titizlikle yürütülüyor.

SINAV SALONLARINDA YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Sınav güvenliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla, evrak dağıtım süreçlerinin izlenmesi ve bina girişlerinin kontrolü için yapay zeka destekli altyapıya sahip kamera sistemleri devreye alındı. Bazı okullarda ise doğrudan sınav salonlarının içine kamera sistemleri kuruldu.

İKİ OTURUM ARASINDA ENERJİ MOLASI

Sınav, iki ayrı oturum halinde düzenleniyor:

1. Oturum (Sözel): Saat 09.30'da başlayan ve 50 sorudan oluşan bu oturumda öğrencilere 75 dakika süre tanındı.

2. Oturum (Sayısal): Saat 11.30'da başlayacak 40 soruluk bu oturumda ise matematik ve fen bilimleri için 80 dakika süre verilecek.

İki oturum arasındaki 45 dakikalık dinlenme sürecinde okul bahçesine çıkacak öğrencilere velilerin yüzde 91'inin talebi doğrultusunda, kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan özel bir beslenme paketi dağıtılacak.

ÖZEL ÖĞRENCİLERE 20 DAKİKA EK SÜRE

Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında evde veya hastanede sınava girmesi gereken öğrenciler ile görme engelli adaylar için tüm tedbirler önceden alındı. Özel gereksinimli öğrencilere sınavda 20 dakika ek süre tanınırken, kendilerine bu alanda eğitim almış "okuyucu ve kodlayıcı" öğretmenler eşlik ediyor.

AİLELER OKUL BAHÇESİNDE NÖBETTE

LGS merkezi sınavına katılım zorunlu tutulmuyor, sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirme sistemiyle evlerine yakın liselere yerleştirilecek.

Sınav binalarının önünde ise her yıl olduğu gibi yine büyük bir heyecan hakim. Çocuklarını okul kapısına kadar uğurlayan veliler, dışarıda sessizlik uyarılarına dikkat ederek heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA