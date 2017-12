"Eğitim-Sen'li öğretmenler işlerine iade edilmiyorlar"

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, son yayınlanan KHK ile görevlerine iade edilen kişiler arasında ayrımcılık yapıldığını ve yargı kararlarının dikkate alınmadığını ifade etti.

24 Aralık 2017 tarihli Kanun Hük​münde Kararname (KHK) ile birlikte 115 kişinin görevlerine iade edildiğini belirten CHP’li Mehmet Tüm, Eğitim-Sen’li öğretmenlerin haklarında yargı kararları olmasına rağmen görevlerine iade edilmediklerini ve mağdur edildiklerini belirtti.

Hükûmetin son KHK ile yargı kararlarını da hiçe saydığını ifade eden CHP’li Tüm, konuya ilişkin “Bugüne dek 18 KHK yayınlandı ve her birinde on binlerce insan mağdur edildi, akla mantığa sığmayan kararlara imza atıldı ve hukuksuzluk meşrulaştırılmaya çalışıldı. Özellikle ihraçlar konusunda tarihe geçecek derecede hukuk garabeti kararlar alındı. Son KHK’da yer alan ihraçlar ve iadelerle ilgili de yine artık alışık olduğumuz bir hukuk skandalına daha tanık olduk. Birçok kişi hakkında olumlu yargı kararı olmasına rağmen, işine iade edilmedi. Eğitim-Sen’li iki öğretmen İsmet Akyol ve Şahin Yücel, savcılığın haklarında 'FETÖ ile irtibatı yoktur' kararına rağmen hâlâ hukuksuz ve gerekçesiz bir şekilde mağdur ediliyorlar. İnsanlar yargıya başvuruyorlar, OHAL Komisyonu’na başvuruyorlar, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklara başvuruyorlar, tüm bu yargı kararlarına rağmen işe iade yine de edilmiyorlar. Hükûmet, muhatapları muhalif olunca Anayasa, hukuk, yargı kararı vs. dinlemiyor. İnsanlar ne yapacaklarını, nereye başvuracaklarını bilmiyorlar. Nuriye ve Semih'in durumu da bundan farklı değil. İşte OHAL Türkiyesi’nin özeti budur.” dedi.

Kişilerin göreve iade edilmelerinde savcılık kararları neden dikkate alınmıyor?

Başbakan Binali Yıldırım’a soru önergesi veren CHP’li Mehmet Tüm, KHK ile ihraç edilen Eğitim-Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol ve Mersin Tarsus Eğitim-Sen Şube Sekreteri Şahin Yücel’in hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen ‘kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair’ karara rağmen, görevlerine iade edilmemesinin gerekçesini sordu.

CHP’li Mehmet Tüm’ün önergesinde şu sorular yer aldı:​

24 Aralık 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerine iade edilen özelde 33 MEB personeli genelde ise 115 kişi hangi kriterlere göre görevlerine iade edilmiştir?​

Görevlerine iade edilen kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından 'kovuşturmaya yer olmadığına dair' kararlar verilmiş midir? Verildiyse söz konusu kişilerin göreve iade edilmelerinde savcılık kararları dikkate alınmış mıdır?

Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından haklarında ‘Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair’ karar verilen Eğitim-Sen yöneticileri İsmet Akyol ve Şahin Yücel’in KHK ile göreve iade edilme talepli dilekçelerine Başbakanlık tarafından 'OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurunuz' cevabı verilmesi savcılık kararıyla çelişki arz etmekte midir?

Savcılık kararları, Eğitim-Sen yönetici ve üyelerinin KHK ile göreve iade edilmesinde hangi gerekçeyle uygulanmamaktadır?

Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından ihraç edilen kaç kamu çalışanı hakkında 'kovuşturmaya yer olmadığına dair' kararlar verilmiştir?

İsmet Akyol ve Şahin Yücel ile Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından haklarında 'kovuşturmaya yer olmadığına dair' karar verilen diğer kişilerin KHK ile göreve dönmeleri için çalışma yapılacak mıdır?

KHK ile göreve iade edilmeyle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla göreve iade edilme arasında bir fark var mıdır?

KHK ile göreve iade olduğunda, göreve iade edilenler, ihraç edilmeden önceki görev yerlerine aynı statüde verilirken ve geçmişe dönük hak kayıplarını alırken; OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla göreve iade edilenler de önceki görev yerlerine aynı statüde verilecek midir ve geçmişe dönük hak kayıplarını alacaklar mıdır?