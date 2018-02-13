Eğitim Sen ve EMEP üyesi 9 kişiye gözaltı

Balıkesir'in Merkez ve Edremit ilçelerinde aralarında Eğitim Sen ve EMEP üyelerinin bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Evrensel'in haberine göre, Afrin'e "Zeytin Dalı Harekatı"nın başladığı 20 Ocak tarihinden itibaren yurt genelinde sosyal medya paylaşımlarından dolayı çok sayıda kişi için soruşturma başlatıldı, gözaltılar, tutuklamalar yaşandı. Son olarak Balıkesir Merkez ve Edremit ilçeleri olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların Eğitim Sen ve Emek Partisi (EMEP) üyesi olduğu belirtildi. 9 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili henüz bir gerekçe belirtilmedi.

Balıkesir'in Merkez ve Edremit ilçesinde sabah saat 7.30'da aralarında Edremit Eğim Sen Yürütme Kurulu üyesi Kemal Yadırgı ve EMEP üyeleri İbrahim Gümüştaş, Mehmet Tank, İbrahim Coşkun, Fatma Gün ve Erdinç Kırova'nın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Erdinç Kırova'nın evinde arama yapılarak gözaltına alındığı bildirildi.

Savcılık tarafından çıkarılan gözaltına kararının gerekçesi ise belirtilmedi.

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