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20.01.2018 02:35

Eğitim Sen MEB'e karne verecekti ama...

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Eğitim Sen MEB'e karne verecekti ama...
Eğitim Sen'in, Milli Eğitimi Bakanlığı'na karne vermek istediği eyleme, izin verilmedi. Polis, plastik mermi ve biber gazı kullandı.

Eğitim Sen’in, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) yarıyıl karnesini vermek istediği eyleme izin verilmedi. Polisin, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ve KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen’in de aralarında bulunduğu grubu dağıtmak için biber gazı ve plastik mermi kullandı.

Birgün gazetesinde Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Eğitim Sen 5 No’lu Ankara Şubesi’nde okuduğu basın açıklamasında, yarıyılda eğitimin acil çözüm bekleyen sorunlarının belirgin bir şekilde arttığını söyledi.

Eğitimde ticarileştirme ve dinselleştirme adımlarının yaygınlaştığını, dayatmacı ve baskıcı uygulamaların zirve yaptığı bir dönem geçildiğini belirten Aydoğan, MEB’in eğitimde somut, çözüme dayalı politikalar yerine, kaosu derinleştirdiğini ifade etti.

Yaşanan sürecin öğrenci, öğretmen, eğitim emekçileri ve veliler olmak üzere toplumun geniş kesimlerini etkilediğini belirten Aydoğan, halkın cebinden yaptığı eğitim harcamalarının arttığını, dini eğitimi devlet eliyle yaygınlaştırma yönünde adımlar atıldığını söyledi.

‘İSTİSMAR VE ŞİDDET ARTTI’

Çocuklara yönelik istismar olaylarının arttığını ifade eden Aydoğan, “Çocuk yaşta evlenmeyi özendiren düzenlemeler yapılmış, çocuk işçiler sorunu büyümüş, okullarda, yurtlarda, kurslarda çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet vakaları artmıştır. Eğitimde ve toplumsal yaşamda yaşanan çocuk istismarının üzerini örtme çabalarına rağmen, geçtiğimiz dönemde cinsel istismar ve cinsel saldırıların artmasına yol açacak yasal düzenlemeler gündeme gelirken, kadına ve çocuğa yönelik çok sayıda taciz ve tecavüz olayı yaşanmıştır” dedi.

‘ÇOCUKLAR DİNİ VAKIFLAR VE DERNEKLERİN KUCAĞINA İTİLİYOR’

Yoksul ve emekçi aile çocuklarının, eğitimde eşit koşullarda yararlanamadığını belirten Aydoğan, “Çocuklarının önemli bir bölümünün dini vakıf ve derneklerin kucağına itildiğini” söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile dini vakıf ve derneklerle yapılan protokollerin sürdürülmesini eleştiren Aydoğan, “Okul öncesi eğitimde pedagojik olarak sakıncalı olmasına rağmen ‘dini eğitim’ uygulamaları başlatılmış, kurum açma ve kapatma yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ‘bütün yolların imam hatiplere’ çıkmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır” diye konuştu.

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