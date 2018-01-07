  • BIST 116.638
  • Altın 158,624
  • Dolar 3,7341
  • Euro 4,4957
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
07.01.2018 22:40

Efsanevi şarkıcı yaşamını yitirdi

»
Efsanevi şarkıcı yaşamını yitirdi
Fransız efsanevi şarkıcı France Gall kanser hastalığı nedeniyle 70 yaşında yaşamını yitirdi.

İki yıldır mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle geçen ay hastaneye kaldırılan Fransız efsanevi şarkıcı France Gall 70 yaşında hayatını kaybetti.

France Gall Kimdir?

Ekim 1947'de dünyaya gelen France Gall, Edith Piaf ve Charles Aznavour gibi Fransız efsanevilerin şarkılarına imza atan ünlü müzisyen Robert Gall'ın kızıdır. 

16 yaşındayken ilk single olan "Ne Sois Pas Si Bête" ile sadece 200. bin kopya satış rakamına ulaşarak, adından söz ettirmiştir. 

1965 yılında Lüksemburg adına katıldığı Eurovision yarışmasını ise "Poupée de cire, Poupée de son" şarkısıyla kazanmıştır. 
Fransız Kültür Bakanı Françoise Nyssen, 50 yıllık kariyerinde France Gall'u "Fransız şarkılarının zamansız bir simgesi" olarak nitelendirdi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çukurova 11'inci Kitap Fuarı açıldı06 Ocak 2018 Cumartesi 14:41
  • 'Sakarya Fırat'a büyük şok06 Ocak 2018 Cumartesi 11:20
  • Beyaz Saray'ı karıştıran kitap piyasaya çıktığı gün tükendi06 Ocak 2018 Cumartesi 09:41
  • Cem Yılmaz'dan gençlere Aydın Boysan tavsiyesi05 Ocak 2018 Cuma 16:25
  • Erdoğan'dan Münir Özkul mesajı05 Ocak 2018 Cuma 14:54
  • Aydın Boysan 'rakının adabını' böyle anlatmıştı05 Ocak 2018 Cuma 13:52
  • Sanatçı dostları Münir Özkul'un ardından ne dedi?05 Ocak 2018 Cuma 13:41
  • Münir Özkul'un ardından bir acı haber daha05 Ocak 2018 Cuma 13:37
  • Münir Özkul'un cenaze programı belli oldu05 Ocak 2018 Cuma 13:11
  • Kılıçdaroğlu'ndan Münir Özkul paylaşımı05 Ocak 2018 Cuma 13:10
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti