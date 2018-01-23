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24.01.2018 05:10

Efsane caz sanatçısı hayatını kaybetti

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Efsane caz sanatçısı hayatını kaybetti
Efsane cazcı Hugh Masekela hayatını kaybetti. Ünlü trompetçi, bir süredir prostat kanseriyle mücadele ediyordu.

Güney Afrika'da "cazın babası" olarak tanınan efsane trompetçi Hugh Masekela, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Masekela'nın "1977" şarkısı, Güney Afrika'da ırk ayrımcı Apartheid rejimine karşı hareketle özdeşleşmişti.

Afro-caz müziğin sembol ismi, "Soweto Blues" gibi hit parçalarıyla tanınıyordu. Ünlü trompetçi, bir süredir prostat kanseriyle mücadele ediyordu.

Ailesi Masekela'nın huzur içinde hayata gözlerini yumduğunu söyledi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, Masekela'yı kaybetmenin hem müzik dünyası hem de tüm ülke için "büyük bir kayıp" olduğunu ifade ederek "Masekela'nın özgürlük mücadelesi asla unutulmayacaktır" dedi.

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