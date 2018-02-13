  • BIST 114.495
  • Altın 162,465
  • Dolar 3,8058
  • Euro 4,7051
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
13.02.2018 22:20

Edirne'deki faciada 3 ceset bulundu

»
Edirne'deki faciada 3 ceset bulundu
Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a gitmek isteyen kaçakların botu, alabora oldu. Nehirde ekiplerin yaptığı aramalarda 2 çocuk ile üzerinden Ayşe Abdurrezzak (37) adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı çıkan kadının cesetleri bulundu.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, botta bulunanların kaçmalarına yardım ettikleri gerekçesiyle Pakistan uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edirne ile Yunanistan arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri üzerinden karşıya geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçakların botu, saat 05.00 sıralarında alabora oldu. Askeri yasak bölgede devrilen bottaki bir kadının Türkçe olarak, "Çocuğumu kurtarın" sesinin duyulmasının ardından nöbetçi askerler AFAD Edirne ekiplerine haber verdi. Meriç Nehri’nde zodyak botla yapılan aramalarda öğlen saatlerinde kaçaklara ait olan bir bot ve bazı giyim eşyaları bulundu.

Kentte aralıklarla yağan yağmurun ardından debisi yükselen nehirde akıntıya kapıldığı belirlenen kaçakları aramak için AFAD, jandarma ekipleri harekete geçti.

5a83039a7152d82e4cfd78ac.png

2 ÇOCUK, 1 KADIN CESEDİ BULUNDU

Ekiplerin yaptıkları aramada önce nehrin kum ocakları mevkiinde 10 yaşlarında üzerinde sırt çantasının bulunduğu bir çocuk bulundu. Aynı bölgedeki arama çalışmalarında daha sonra da 5-6 yaşlarındaki ikinci çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ekipleri, botun alabora olduğu yere yaklaşık 500 metre mesafede ise su üzerinde bir kadın cesedine ulaştı. Kadının üzerinde yapılan aramada Türk vatandaşı olduğu ve Ayşe Abdurrezzak adına düzenlenmiş kimlik bulundu. Nüfus cüzdanına göre BalıkesirÿHavran doğumlu olduğu belirlenen Abdurrezzak’ın çantasında ise iki çocuğu ait nüfus cüzdanları, çocuk bezleri ile çocuk giysileri olduğu görüldü.

Jandarma ekipleri, üzerinden Ayşe Abdurrezzak adına kimlik çıkan kadın ile ilgili araştırmasını sürdürürken, çantasında bulunan Abdulkadir Enes Abdurrezzak ve Halil Münir Abdurrezzak adlı çocuklara ait nüfus cüzdanlarının cesetleri bulunan çocuklar ya da kayıp olan çocuklar olup olmadığını araştırıyor. Kadın ile 2 çocuğun cesetleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, diğer kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

3 PAKİSTANLI GÖZALTINDA

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri botları alabora olan kaçakları Yunanistan’a götürmek için kılavuzluk yaptığını belirlediği Pakistan uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Pakistanlı şüphelilerin soruşturmaları jandarma tarafından sürdürüyor.

5a8303af7152d82e4cfd78ae.png

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afrin şehitlerinin ardından zor soru: Diyanet'i kapattın mı?13 Şubat 2018 Salı 18:49
  • Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren teklif13 Şubat 2018 Salı 18:45
  • TRT'deki FETÖ yapılanması davasında 21 tahliye13 Şubat 2018 Salı 18:40
  • Edirne'deki faciada 3 ceset bulundu13 Şubat 2018 Salı 18:35
  • Altan kardeşler savunmalarını kitap yaptılar13 Şubat 2018 Salı 18:24
  • 'Hayır' paylaşımı nedeniyle Ferhat Tunç’un hapsi istendi13 Şubat 2018 Salı 18:15
  • Şişli savaş alanına döndü!13 Şubat 2018 Salı 17:14
  • SON DAKİKA: Enis Berberoğlu davasında karar verildi13 Şubat 2018 Salı 15:43
  • Kadın akademisyene Erdoğan gözaltısı13 Şubat 2018 Salı 15:41
  • Şehide haciz gönderen avukatın bürosu kundaklandı!13 Şubat 2018 Salı 14:08
    • FOTO GALERİ
    • CHP Grup Toplantısı'ndan kareler
    • Çikolata kistinin 8 belirtisi
    • CHP'liler Berberoğlu için buluştu 
    VİDEO GALERİ
    • Kaybedenler Kulübü Yolda filminden 14 Şubat'a özel fragman
    • Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
    • Çukur 17. bölüm ilk sahne: Vartolu'nun cenazesi herkesi sarstı!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti